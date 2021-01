Papież przyjął rezygnację abp. Kondrusiewicza z urzędu metropolity na Białorusi

Papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu złożoną przez arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego na Białorusi Tadeusza Kondrusiewicza - podał w niedzielę Watykan w biuletynie. Nastąpiło to w dniu jego 75. urodzin, tj. z chwilą przejścia na emeryturę.

Papież w związku z wakatem w stolicy metropolitalnej mianował administratora apostolskiego, którym został biskup pomocniczy diecezji pińskiej Kazimierz Wielikosielec - ogłosił Watykan.

W Wigilię abp Kondrusiewicz powrócił po prawie czterech miesiącach na Białoruś po tym, gdy wcześniej nie pozwalały mu na to władze kraju.

Gdy 31 sierpnia wracał z Polski, nie został wpuszczony na Białoruś, ponieważ jego paszport unieważniono.

Kiedy metropolita przebywał na wygnaniu, 17 grudnia do Mińska pojechał specjalny wysłannik papieża Franciszka arcybiskup Claudio Gugerotti, były nuncjusz apostolski na Białorusi. Spotkał się on z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką. Kilka dni później władze białoruskie ogłosiły, że nie ma już przeszkód w powrocie abp. Tadeusza Kondrusiewicza.

Gdy trwały na Białorusi protesty po sierpniowych wyborach prezydenckich papież apelował o dialog i odrzucenie przemocy.

Urodzony 3 stycznia 1946 roku w Odelsku na Białorusi dostojnik był administratorem apostolskim Mińska w latach 1989-1991.Następnie Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji.

Funkcję tę pełnił do 2002 roku. Od 1999 do 2005 roku był przewodniczący Konferencji Episkopatu Rosji, a także do 2007 r. arcybiskupem metropolitą moskiewskim.

Lata jego posługi w Rosji przyniosły duże zmiany tamtejszym katolikom.

To za jego czasów odbudowano struktury Kościoła w tym kraju. Kluczowe wydarzenie miało miejsce w 2002 roku, gdy papież Jan Paweł II podniósł administraturę apostolską w Moskwie do rangi archidiecezji i nadał jej nazwę Archidiecezji Matki Bożej. Rozwinęła ona działalność w wielu dziedzinach, w tym także na polu edukacji.

Od 2007 roku z nominacji Benedykta XVI arcybiskup Kondrusiewicz został metropolitą mińsko-mohylewskim. Pełnił ponadto funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Białorusi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka