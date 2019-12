Papież: Rzym to nie tylko korupcja i napięcia, tu ludzie walczą o dobro

Papież Franciszek powiedział podczas nieszporów w ostatnim dniu roku, że Rzym to nie tylko "skomplikowane miasto z wieloma problemami, nierównościami, korupcją i napięciami społecznymi". W Wiecznym Mieście jest wiele osób walczących o dobro wszystkich - dodał.

Podczas nabożeństwa w bazylice Świętego Piotra odśpiewano dziękczynny hymn "Te Deum" za kończący się rok.

W homilii Franciszek wiele miejsca poświęcił Rzymowi podkreślając: Bóg "raduje się widząc, ile dobra czyni się każdego dnia, jak wiele jest wysiłków i ile poświęcenia w krzewieniu braterstwa i solidarności".

"Rzym jest nie tylko miastem skomplikowanym z wieloma problemami, z nierównościami, korupcją i napięciami społecznymi. Rzym jest miastem, w którym Bóg posyła swoje słowo, gdzie poprzez Ducha Świętego zagnieżdża się w sercu jego mieszkańców i nakłania ich do tego, by wierzyć, mieć nadzieję mimo wszystko i kochać walcząc o dobro wszystkich" - oświadczył papież.

Mówił, że w minionych latach spotkał w Wiecznym Mieście "wiele odważnych osób; wierzących i niewierzących", które reprezentują "bijące serce" Rzymu.

"Bóg naprawdę nigdy nie przestał zmieniać historii i oblicza naszego miasta poprzez lud małych i ubogich, którzy go zamieszkują: wybiera ich, inspiruje, motywuje do działania, uspołecznia, popycha do stworzenia sieci, do nawiązywania uczciwych więzi, do budowania mostów, a nie murów"- dodał.

Franciszek podkreślił, że zadaniem ludzi Kościoła w Rzymie jest spotykanie się z jego mieszkańcami, poznawanie ich życia i wsłuchiwanie się w ich wołanie o pomoc.

"Słuchanie jest już aktem miłości"- wskazał. Jak stwierdził, dzięki temu możliwa jest współpraca w budowie bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.

"Pamiętajmy: Bóg nie wybiera nas z powodu naszych umiejętności, ale właśnie dlatego, że jesteśmy mali"- wezwał papież.

W nieszporach uczestniczyła burmistrz Rzymu Virginia Raggi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka