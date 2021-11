Papież: Smutny jest widok chrześcijan "na fotelu i uśpionych"

Papież Franciszek powiedział, że smutny jest widok "chrześcijan na fotelu", i "uśpionych", bez entuzjazmu i pasji dla Ewangelii. Mówił o tym wiernym podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w pierwszą niedzielę Adwentu.

Mówiąc o duchowych przygotowaniach do Bożego Narodzenia papież podkreślił, że trzeba czekać na Pana "z radością, nawet z sercem wśród utrapień, w kryzysach życiowych i dramatach historii".

Konieczne, wskazał Franciszek, jest czuwanie i uwaga.

"Bądźcie uważni, nie rozpraszajcie się, to znaczy bądźcie czujni. Właśnie to oznacza czuwanie: nie pozwalać na to, aby serce się rozleniwiło, a życie duchowe rozmiękło się w przeciętności" - wyjaśnił.

Papież przestrzegał, że trzeba uważać, aby nie stać się "chrześcijaninem uśpionym", bez duchowego zapału, bez żarliwości w modlitwie, "modlącym się jak papugi, bez entuzjazmu dla misji, bez pasji dla Ewangelii".

"To chrześcijanie patrzący zawsze wstecz, niezdolni do tego, by spoglądać na horyzont" - zauważył.

"To wszystko prowadzi do drzemki", do "inercji, popadania w apatię, obojętność wobec wszystkiego z wyjątkiem tego, co jest dla nas wygodne" - stwierdził Franciszek.

"Wiemy, że jest wielu uśpionych chrześcijan, znieczulonych przez duchową światowość" - przyznał.

"Potrzebujemy czujność i- wskazał - by nie dać się obciążyć przez życiowe zmartwienia".

Na placu Świętego Piotra stoi już wielka choinka, przywieziona z Trydentu i trwa budowa szopki. Figury do niej w tym roku pochodzić będą z Peru.

Z Rzymu Sylwia Wysocka