Papież: sprzyjać rozwojowi, zdrowiu i pogodzie ducha dzieci

"Dzieci są przyszłością rodziny ludzkiej. Do nas wszystkich należy zadanie, by sprzyjać ich rozwojowi, zdrowiu i pogodzie ducha" - to słowa papieża Franciszka opublikowane na Twitterze w obchodzony w sobotę Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Dzień ten został ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Pracy. Po raz pierwszy obchodzono go w 2002 roku.

Słowa Franciszka zamieścił Watykan na jego profilu Pontifex, redagowanym w dziewięciu językach, także po polsku.