Papież: strach jednym z najgorszych wrogów życia chrześcijańskiego

"Strach jest jednym z najgorszych wrogów naszego życia chrześcijańskiego" - powiedział papież Franciszek wiernym w Watykanie w niedzielę. Zaapelował do chrześcijan, by nie dali się zastraszyć przez tych, którzy używają "arogancji i przemocy":

Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w południe papież przywołał słowa Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą".

Franciszek podkreślił, że także obecnie wielu chrześcijan jest prześladowanych na świecie. To - jak dodał - "męczennicy naszych czasów".

"Nie można dać się zastraszyć przez tych, którzy starają się zgasić siłę ewangelizacyjną arogancją i przemocą" - mówił.

Zwracając się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego papież przypomniał, że w sobotę obchodzono Światowy Dzień Uchodźcy, ogłoszony przez ONZ.

Powiedział, że "kryzys wywołany przez koronawirusa ukazał potrzebę zapewnienia koniecznej ochrony także uchodźcom, by zagwarantować im godność i bezpieczeństwo".

"Zachęcam was, byście przyłączyli się do mojej modlitwy o odnowione i skuteczne zaangażowanie wszystkich na rzecz odpowiedniej ochrony każdej istoty ludzkiej, a szczególnie tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z powodu poważnego niebezpieczeństwa dla nich lub dla ich rodzin" - wezwał Franciszek.

Następnie stwierdził, że innym aspektem, do refleksji nad którym skłania pandemia, jest związek człowieka ze środowiskiem.

Papież zauważył, że zamknięcie krajów w czasie kryzysu epidemiologicznego zmniejszyło zanieczyszczenia środowiska i "pozwoliło odkryć na nowo wiele miejsc wolnych od ruchu ulicznego i hałasu".

"Teraz, wraz ze wznowieniem działalności, wszyscy musimy bardziej odpowiedzialnie troszczyć się o wspólny dom" - wskazał.

Wyraził też uznanie dla licznych "oddolnych", jak zaznaczył, inicjatyw ekologicznych na całym świecie. Wymienił tę organizowaną w niedzielę w Rzymie, a poświęconą trosce o Tybr.

Niech takie inicjatywy, dodał Franciszek, "sprzyjają coraz większej obywatelskiej świadomości koniecznego dobra wspólnego".

Papież przypomniał, że w niedzielę przypada wspomnienie liturgiczne świętego Alojzego Gonzagi (1568-1591), jezuity. Dodał, że zmarł on w młodym wieku w Rzymie zajmując się chorymi podczas zarazy. "Jego wstawiennictwu zawierzam wszystkich młodych ludzi na świecie"- powiedział.

Franciszek z zadowoleniem odnotował, że wśród pielgrzymów przybyłych na Plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański jest coraz więcej osób z innych krajów.

W związku z Dniem Ojca obchodzonym w niedzielę w jego ojczystej Argentynie i w innych krajach papież złożył życzenia ojcom i podkreślił, że nie jest to łatwa rola.

Z Rzymu Sylwia Wysocka