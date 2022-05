Papież: świętość to nie kilka heroicznych gestów, lecz wiele codziennej miłości

Podczas mszy kanonizacyjnej w niedzielę w Watykanie papież Franciszek powiedział, że „świętość to nie kilka heroicznych gestów, lecz wiele codziennej miłości". Świętymi ogłosił dziesięcioro błogosławionych; pięć osób z Włoch, trzy z Francji, po jednej z Holandii i Indii. Na mszę przybyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

"Kochać to znaczy: służyć i oddać życie"- mówił papież w homilii. "Służyć- wyjaśnił- to znaczy nie stawiać na pierwszym miejscu własnych interesów; odtruwać się z trucizn chciwości i rywalizacji; zwalczać raka obojętności i robaka odnoszenia wszystkiego do siebie".

Przywołał słowa Jezusa: "Tak jak ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie". Te słowa, dodał, mówią, co to znaczy być chrześcijaninem.

Przykazanie miłości- wskazał- "to jest podstawowe kryterium, które pozwala rozpoznać, czy naprawdę jesteśmy jego uczniami, czy też nie".

Franciszek wzywał wiernych: "Nigdy o tym nie zapominajmy. W centrum nie jest nasza umiejętność i nasze zasługi, lecz jest bezwarunkowa i darmowa miłość Boga, na którą nie zasłużyliśmy".

"U początków naszego bycia chrześcijanami, nie leżą doktryny i uczynki, lecz zdziwienie, gdy odkrywamy, że jesteśmy miłowani"- wskazał.

Papież zwrócił uwagę na czasem niewłaściwie pojmowany ideał świętości: "Niekiedy, kładąc zbyt duży nacisk na nasz wysiłek w spełnianiu dobrych uczynków, stworzyliśmy ideał świętości, który za bardzo opierał się na nas, na osobistym heroizmie, na umiejętności wyrzeczenia się, na poświęceniu się, by zdobyć nagrodę".

Jak stwierdził, w ten sposób ze świętości uczyniono cel nie do osiągnięcia; "oderwaliśmy ją od zwyczajnych dni życia, zamiast szukać jej i przyjmować ją w codzienności, w kurzu ulicy, w trudach konkretnego życia i - jak mawiała święta Teresa z Avili do swoich sióstr -+między kuchennymi garnkami+".

"Być uczniami Jezusa i kroczyć drogą świętości to przede wszystkim pozwolić, aby moc Bożej miłości przemieniła nas samych"- dodał.

Papież zaznaczył, że należy dokonywać gestów miłości w każdej sytuacji i wobec każdego brata i siostry, których się spotyka.

Trzeba, powiedział, "przeżywać codzienne sprawy w duchu służby, z miłością i bez rozgłosu, nie domagając się niczego".

Apelował o "wyjście z egoizmu, aby uczynić ze swego życia dar, spojrzenie na potrzeby tego, który podąża obok nas, usłużenie temu, który potrzebuje, może nawet trochę wysłuchania, czasu, rozmowy telefonicznej. Świętość to nie kilka heroicznych gestów, lecz wiele codziennej miłości".

Podał przykłady: "Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom". "

"Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych"- wzywał.

Papież kanonizował holenderskiego franciszkanina Tytusa Brandsmę (1881-1942)- męczennika z niemieckiego obozu Dachau i pioniera prasy katolickiej, Karola de Foucauld (1858-1916)- francuskiego trapistę i misjonarza w Afryce, orędownika dialogu między cywilizacjami i religiami, męczennika Łazarza Pillai (1712-1752) z Indii, zwanego Devasahayam.

Świętymi zostali też Cezary de Bus z Francji (1544-1607)- założyciel zgromadzenia Ojców Doktryny Chrześcijańskiej i francuska zakonnica Anne-Marie Rivier(1768-1838)- założycielka Zgromadzenia Ofiarowania Maryi.

Pięcioro pozostałych nowych świętych to Włosi: ksiądz z Bergamo Alojzy Maria Palazzolo (1827-1886)- duszpasterz młodzieży, założyciel zgromadzeń Braci Świętej Rodziny i Małych Sióstr Ubogich, ksiądz z Neapolu Justyn Maria Russolillo (1891- 1955)- kapelan wojskowy podczas I wojny światowej, założyciel męskiego zgromadzenia wokacjonistów i żeńskiego wokacjonistek, Maria Franciszka Rubatto (1844- 1904)- założycielka Sióstr Kapucynek Matki Rubatto, zakonnica z Sycylii Maria od Jezusa Santocanale (1852-1923)- założycielka Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Niepokalanej z Lourdes oraz Maria Dominika Mantovani (1862-1934)- współzałożycielka Zgromadzenia Małych Sióstr Świętej Rodziny.

Na mszy na placu Świętego Piotra był prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz oficjalne delegacje z Holandii, Francji, Algierii i Indii.

Z Watykanu Sylwia Wysocka