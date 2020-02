Papież: sztuczna inteligencja jest darem, ale potrzebna jest "algor-etyka"

Sztuczna inteligencja jest darem, ale potrzebna jest "algor-etyka" - taką opinię wyraził papież Franciszek w przemówieniu do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Akademię Życia na temat możliwości i zagrożeń ze strony nowych technologii.

Tekst wystąpienia Franciszka odczytał przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia. Papież z powodu "lekkiej niedyspozycji", jak wyjaśnił Watykan, nie wziął udziału w spotkaniu z uczestnikami obrad.

Jego zdaniem potrzebna jest refleksja Kościoła po to, by w czasach "cyfrowej galaktyki", która jest "darem Bożym", to, co jest automatyczne służyło człowiekowi, było zarządzane w poczuciu odpowiedzialności i nie poniżało godności ludzkiej.

Nowe technologie, zaznaczył, nie są "neutralnymi narzędziami", bo kształtują świat i sumienia. W wymiarze społeczno-ekonomicznym, jak ostrzegł papież, użytkownicy są często sprowadzani do roli "konsumentów, podporządkowanych prywatnym interesom skupionym w rękach nielicznych".

Franciszek uznał za konieczną etykę w podejściu do sztucznej inteligencji i wyzwań ze strony nowych technologii, posługujących się algorytmami. Nazwał ją "algor-etyką". Powinna ona, wskazał, kierować się zasadami poszanowania godności człowieka, sprawiedliwości, pomocniczości i solidarności.

Zaapelował także do ekspertów o szeroką kampanię edukacyjną.

Z Rzymu Sylwia Wysocka