Papież: to dzieci zrozumiały wyzwanie kryzysu klimatycznego, słuchajmy ich

"To przede wszystkim dzieci zrozumiały zasięg i ogrom wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem, zwłaszcza kryzysu klimatycznego” - napisał papież Franciszek w tekście, który publikuje w niedzielę włoski dziennik „Corriere della Sera” przed konferencją klimatyczną COP26 w Glasgow.

"Musimy wysłuchać dzieci z otwartymi sercami. Musimy iść za ich wskazówkami, bo są mądre mimo wieku" - dodał papież.

Tekst ten to wstęp do książki, która ukaże się w listopadzie nakładem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. W tomie tym obrońcy środowiska, ambasadorowie i ludzie Kościoła mówią, jak na świecie przyjęta została ekologiczno-społeczna encyklika Franciszka "Laudato si'", ogłoszona w 2015 roku.

Papież wyraził zadowolenie, że encyklika miała pozytywny wpływ na wysiłki na rzecz ochrony środowiska, podejmowane w Kościele, we wspólnotach ekumenicznych i religijnych, kręgach politycznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych.

"Laudato si'" - wyjaśnił Franciszek - "jest globalnym apelem o to, by strzec naszego wspólnego domu".

Papież zaznaczył, że "wołanie Ziemi i krzyk ubogich", które przedstawił w encyklice jako symboliczną konsekwencję braku troski o środowisko naturalne, zostało wzmocnione przez pandemię.

"Kryzys ekologiczny, opisany jako wołanie Ziemi i kryzys społeczny, przedstawiony jako krzyk ubogich, stały się śmiertelnie groźne z powodu kryzysu sanitarnego - pandemii Covid-19" - wyjaśnił.

Papież wskazał: "To także dla nas czas, by zmienić marsz, złe przyzwyczajenia, by być zdolnym do tego, by marzyć, współtworzyć i razem działać i zbudować przyszłość sprawiedliwą i równą".

Zaapelował o rozwijanie nowej formy powszechnej solidarności, która będzie oparta na braterstwie, miłości, wzajemnym zrozumieniu; "solidarności bardziej ceniącej osoby niż zysk i poszukującej nowych sposobów rozumienia rozwoju i postępu".

"To czas, by marzyć z rozmachem, przemyśleć nasze priorytety, to, czemu nadajemy wartość, czego chcemy, czego szukamy i na nowo zaplanować naszą przyszłość zobowiązując się do działania w życiu codziennym" - zaapelował papież.

Powtórzył: "Czas działać i to działać razem, teraz!".