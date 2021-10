Papież: trzeba przekraczać mury egoizmów i interesów osobistych oraz narodowych

Papież Franciszek oświadczył w sobotę, że obowiązkiem chrześcijan jest przekraczanie "murów egoizmów i interesów osobistych oraz narodowych". "Wszyscy możemy być braćmi" - mówił przedstawicielom Fundacji Centesimus Annus. To tytuł społecznej encykliki św. Jana Pawła II z 1991 roku.

Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie uczestników konferencji fundacji, która odbyła się pod hasłem "Solidarność, współpraca i odpowiedzialność. Antidotum, by zwalczać niesprawiedliwość, nierówności i wykluczanie".

"Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do miłości bez granic i bez limitów; to znak i świadectwo tego, że można przekroczyć mury egoizmów i interesów osobistych oraz narodowych, władzy pieniądza, która często decyduje o sprawach narodów" - powiedział papież.

Następnie dodał, że należy przekraczać bariery "ideologii, które dzielą i wzmacniają nienawiść, każdą barierę historyczną i kulturową, i przede wszystkim obojętność".

"Może to wydawać się utopią", ale "my wolimy wierzyć, że jest to marzenie możliwe do zrealizowania" - podkreślił Franciszek.

Przypomniał, że niepewność i tymczasowość, które naznaczają życie wielu osób i wspólnot, pogłębiły się z powodu "systemu ekonomicznego, odrzucającego życie w imię bożka pieniądza oraz podsycającego postawy chciwości wobec zasobów Ziemi i różne formy niesprawiedliwości".

Zdaniem papieża odpowiedzią nie może być tylko potępianie tych zjawisk, ale przede wszystkim aktywne krzewienie dobra.

Jak dodał, trzeba "przełożyć na praktykę nauczanie społeczne Kościoła" i krzewić ekonomię na miarę godności człowieka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka