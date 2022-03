Papież: trzeba przerwać tę odrażającą wojnę (aktualizacja)

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o przerwanie "odrażającej wojny" i "okrucieństwa" na Ukrainie. Jak zaznaczył, "gwałtowna agresja" przeciwko temu krajowi "nie zatrzymuje się". Ataki na ludność cywilną uznał za "nieludzkie" i "bluźniercze". "Nie ma dla nich usprawiedliwienia"- powiedział.

Podczas spotkania z tysiącami wiernych na modlitwie Anioł Pański w południe w Watykanie Franciszek mówił, że to co się dzieje, to "bezsensowna masakra, w której codziennie powtarza się okrutna rzeź".

"Proszę wszystkich przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej, by naprawdę zaangażowali się w to, by zakończyć tę odrażającą wojnę" - oświadczył. Po tych słowach rozległy się brawa na placu Świętego Piotra.

"Także w tym tygodniu pociski, bomby spadały na cywilów, starców, dzieci i kobiety w ciąży" - przypomniał. Dodał, że odwiedził ranne ukraińskie dzieci w szpitalu w Rzymie. "Jedno nie ma ręki, inne jest ranne w głowę; to niewinne dzieci" - mówił.

"Myślę o milionach ukraińskich uchodźców, którzy muszą uciekać zostawiając wszystko. Odczuwam wielki ból za tych, którzy nie mają nawet możliwości uciec. Tylu dziadków, chorych i ubogich, rozdzielonych ze swoimi rodzinami, tyle dzieci i osób słabych zostaje, by umrzeć pod bombami, nie mogąc otrzymać pomocy i znaleźć bezpieczeństwa czy schronienia" - powiedział papież.

"To wszystko - dodał - jest nieludzkie, a wręcz bluźniercze, bo jest sprzeczne ze świętością życia ludzkiego, zwłaszcza bezbronnego życia ludzkiego, które trzeba szanować i chronić, a nie eliminować i które jest ważniejsze od wszelkiej strategii".

"Nie zapominajmy: to jest okrucieństwo; nieludzkie i bluźniercze" - powtórzył papież.

Podziękował duchowieństwu, które niesie pomoc ludności Ukrainy i okazuje bliskość oraz braterstwo. Wymienił nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa, który od początku wojny pozostaje w Kijowie i blisko jest cierpiącego narodu ukraińskiego.

"Bądźmy blisko z tym umęczonym narodem" - zaapelował. Prosił: "Nie przyzwyczajajmy się do wojny i do przemocy". Papież wzywał, by nieść pomocy niestrudzenie nie tylko teraz, ale także w następnych tygodniach i miesiącach.

"Pomyślmy o tych kobietach z dziećmi, które wraz z upływem czasu, bez pracy i rozdzielone z mężami będą celem sępów w społeczeństwie, chrońmy je, proszę" - wezwał.

Zachęcił wszystkie wspólnoty religijne i wiernych, by przyłączyły się do niego 25 marca, gdy poświęci ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi, by przyniosła pokój światu.

Wierni na placu modlili się z papieżem za cierpiących na Ukrainie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka