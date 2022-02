Papież: uczeń Jezusa nie znajduje swej radości w pieniądzach ani we władzy

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że "uczeń Jezusa nie znajduje swojej radości w pieniądzach, we władzy czy dobrach materialnych, ale w darach, które otrzymuje każdego dnia od Boga: w życiu, w stworzeniu, w braciach i siostrach".

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii według Świętego Łukasza: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże".

To błogosławieństwa - wskazał Franciszek - określają tożsamość ucznia Jezusa.

"Mogą one brzmieć dziwnie, być prawie niezrozumiałe dla tego, kto nie jest uczniem; ale kiedy pytamy, jaki jest uczeń Jezusa, odpowiedzią są właśnie błogosławieństwa" - tłumaczył.

Papież mówił, że także dobra, jakie posiada uczeń Jezusa, dzieli chętnie z innymi, bo "żyje w logice Boga", którą jest bezinteresowność.

"To ubóstwo jest również postawą wobec sensu życia, ponieważ uczeń Jezusa nie myśli, że go posiada, że już wszystko wie, ale wie, że musi się uczyć każdego dnia" - oświadczył Franciszek. Dlatego, zaznaczył, uczeń Jezusa jest osobą "pokorną, otwartą, wolną od uprzedzeń i rygoryzmu".

"Bóg wyzwalając nas z niewoli egocentryzmu rozluźnia naszą postawę zamknięcia, roztapia naszą zatwardziałość i ukazuje nam prawdziwe szczęście, które często znajduje się tam, gdzie sobie tego nie wyobrażamy" - wyjaśnił.

Papież zachęcił do refleksji: "Czy postępuję z rygoryzmem tego, kto uważa, że jest w porządku, że postępuje słusznie?", "czy mam radość w sercu?".

"Nie zapominajmy o radości serca" - zaapelował.

Z Rzymu Sylwia Wysocka