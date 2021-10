Papież: w pierwszej kolejności trzeba służyć maluczkim i potrzebującym

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że w pierwszej kolejności należy służyć "maluczkim", którzy zależą od innych, potrzebują pomocy i nie mogą się odwdzięczyć. Na modlitwę Anioł Pański z papieżem przybyły do Watykanu tłumy wiernych.

"Ten, kto szuka Boga, odnajduje go w maluczkich, tych, którzy potrzebują nie tylko dóbr, ale opieki i pocieszenia, w chorych, poniżonych, uwięzionych, imigrantach. On tam jest" - zaznaczył Franciszek w rozważaniach przed modlitwą.

Jak stwierdził, każda zniewaga wobec maluczkiego, wyrządzana jest Bogu.

Wyjaśnił nauczanie Jezusa: nie trzeba tylko służyć maluczkim, ale także uznać siebie za maluczkiego. Papież mówił, że po to, by przyjąć Boga niezbędne jest to, by wiedzieć, że jest się maluczkim i potrzebuje się zbawienia.

"Ale często o tym zapominamy. W pomyślności, dobrobycie, łudzimy się, że jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy Boga. To jest złudzenie. bo każdy z nas jest istotą potrzebującą, maluczkim" - wskazał.

"W życiu uznanie się za maluczkiego jest punktem wyjścia do tego, by stać się wielkim" - dodał Franciszek. Jak zauważył, "wzrastamy nie tyle dzięki sukcesom i rzeczom, które posiadamy, ale przede wszystkim w momentach walki i kruchości".

Papież zapewnił: "Z Bogiem kruchość nie jest przeszkodą, ale szansą". Zachęcił przy tym wierzących do modlitwy o łaskę tego, by byli "maluczkimi" - "dziećmi, które zawierzają się Ojcu".

Franciszek poprosił o dar pokoju dla Birmy i to, by mieszkańcy tego kraju nie musieli dłużej ocierać łez.

Wyraził także ból z powodu wybuchu przemocy w więzieniu w Ekwadorze, gdzie zginęło około stu osób. Mówił, że życie w więzieniach trzeba uczynić "bardziej ludzkim".