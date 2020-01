Papież w rocznicę wyzwolenia Auschwitz: to wezwanie, by się zatrzymać

Papież Franciszek w dniu 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz podkreślił, że jest ona wezwaniem do tego, by zatrzymać się i stanąć w milczeniu. Jak dodał w przesłaniu na Twitterze, jest to potrzebne, by nie stać się obojętnym.

Na oficjalnym koncie papieża, redagowanym przez Watykan w kilku językach, w tym po polsku, opublikowano w obchodzony w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu jego następujące słowa: "Jeśli utracimy pamięć, zniszczymy przyszłość. Rocznica Holokaustu, niewymownego okrucieństwa, które dotknęło ludzkość 75 lat temu, jest wezwaniem do zatrzymania się, do stanięcia w milczeniu i przypomnienia sobie".

"Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi" - zaznaczył Franciszek.

O rocznicy wyzwolenia obozu papież mówił wiernym w niedzielę podczas spotkania w Watykanie. Franciszek powiedział: "Jutro przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W obliczu tej olbrzymiej tragedii, wobec tego okrucieństwa nie do przyjęcia jest obojętność, a obowiązkiem jest pamięć".

"Jutro jesteśmy wszyscy wezwani na chwilę modlitwy i skupienia, by każdy powiedział prosto z serca: nigdy więcej, nigdy więcej!" - oświadczył papież.