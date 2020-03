Papież wezwał wszystkich chrześcijan do modlitwy w związku z pandemią (aktualizacja)

Papież Franciszek wezwał w niedzielę chrześcijan wszystkich wyznań do wspólnej modlitwy w środę 25 marca w związku z pandemią koronawirusa ."Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości"- podkreślił.

Wezwanie to skierował po modlitwie Anioł Pański, którą odmówił w bibliotece Pałacu Apostolskiego.

Południową modlitwę transmitowały watykańskie media. Podobnie, jak wcześniej odbyła się ona bez udziału wiernych. Plac Świętego Piotra, na którym zawsze gromadzili się ludzie, jest od dłuższego czasu zamknięty.

Zwracając się za pośrednictwem mediów do wiernych papież powiedział: "W tych dniach próby, gdy ludzkość drży z powodu zagrożenia ze strony pandemii, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom, by zjednoczyli swoje głosy wznosząc je ku Niebu".

"Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, by razem ze wszystkimi chrześcijanami różnych wyznań wzywali Najwyższego, Boga Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, jakiej Jezus Nasz Pan nas nauczył" - mówił Franciszek. Wskazał następnie: "Zachęcam zatem wszystkich do odmówienia Ojcze Nasz w środę 25 marca w południe".

"W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów przygotowujących się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa"- wyjaśnił.

Papież zapowiedział także, że specjalną modlitwę w tej samej intencji poprowadzi w piątek 27 marca przed bazyliką Świętego Piotra; "przy pustym placu"- jak podkreślił.

"Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego za pośrednictwem środków przekazu. Wysłuchamy Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do niego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego"- ogłosił.

Franciszek powiedział: "Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby naszą bliskość odczuły osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone".

Wyraził także bliskość z lekarzami, całym personelem medycznym, pielęgniarkami i pielęgniarzami, wolontariuszami, władzami, które "muszą wprowadzać surowe środki". "Dla naszego dobra"- jak zaznaczył.

Wyrażamy także, dodał, "naszą bliskość z policjantami, z żołnierzami na ulicach, którzy staraja się utrzymać zawsze porządek, aby postępowano zgodnie z tym, o co prosi rząd dla dobra nas wszystkich". Tak papież odniósł się do obecności wojska i sił porządkowych w miastach, gdzie sprawdzają one przestrzeganie zakazu wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu.

Papież zapewnił także o swej bliskości naród Chorwacji, gdzie w niedzielę rano doszło do trzęsienia ziemi.

Po odmówieniu modlitwy Franciszek stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i patrząc na całkowicie pusty, zamknięty plac Świętego Piotra udzielił błogosławieństwa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka