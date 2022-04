Papież wyraził uznanie dla Słowaków, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

Papież Franciszek wyraził w sobotę uznanie dla Słowaków, którzy przyjęli uchodźców wojennych z Ukrainy. Na audiencji w Watykanie spotkał się z uczestnikami pielgrzymki ze Słowacji.

Podczas audiencji w Auli Pawła VI papież powiedział: "Ostatnio znów okazaliście gościnność, tym razem w tragicznym kontekście wojny".

"W tych miesiącach wiele waszych rodzin, parafii i instytucji przyjęło pod swój dach matki z dziećmi z rodzin ukraińskich, zmuszonych do tego, by się rozdzielić, by się uratować"- mówił Franciszek.

"Patrząc w ich oczy jesteście świadkami tego, jak wojna zadaje przemoc więzom rodzinnym, pozbawia dzieci obecności ojca, szkoły i skazuje dziadków na porzucenie"- podkreślił.

"Zachęcam was, byście dalej modlili się o pokój i działali na rzecz pokoju, który buduje się w waszym życiu każdego dnia , również poprzez te gesty gościnnej miłości"- wskazał papież.

Słowacja przyjęła około 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Pielgrzymka ze Słowacji przybyła do Watykanu siedem miesięcy po wizycie Franciszka w tym kraju.

Z Watykanu Sylwia Wysocka