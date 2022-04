Papież wyrusza w pielgrzymkę na Maltę

Papież Franciszek rozpoczyna w sobotę dwudniową wizytę na Malcie. Samolot z papieżem, jego świtą i towarzyszącymi mu dziennikarzami odleci z rzymskiego lotniska Fiumicino około godz. 8.30. To 36. zagraniczna papieska podróż, a Malta będzie 56. krajem, który odwiedzi od początku swego pontyfikatu.

Hasłem pielgrzymki na wyspę są słowa z Dziejów Apostolskich: "Okazywali nam niespotykaną życzliwość".

Franciszek przyleci na Maltę około godz. 10. Na lotnisku w mieście Luqa przywita go prezydent kraju George William Vella wraz z żoną.

Następnie papież uda się do stolicy, La Valletty, nazywanej "miastem-fortecą" i wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO za sprawą licznych zabytków, w tym murów, wież, kościołów i pałaców. Oficjalna ceremonia powitania Franciszka odbędzie się w XVI-wiecznym Pałacu Wielkiego Mistrza, który jest rezydencją prezydenta kraju. Tam papież spotka się najpierw z szefem państwa, a potem z premierem Malty Robertem Abelą, który właśnie rozpoczął drugą kadencję po wyborach z 27 marca.

Następnie w Pałacu Wielkiego Mistrza Franciszek wygłosi przemówienie do około 150 przedstawicieli władz i korpusu dyplomatycznego. Po tej serii spotkań papież pojedzie na odpoczynek do nuncjatury apostolskiej w Rabacie. Miasto to związane jest z postacią Świętego Pawła, bo według tradycji to tam przebywał on po tym, gdy u brzegów wyspy rozbił się statek, którym płynął. Na Malcie Apostoł Narodów założył pierwszą wspólnotę chrześcijańską.

Po południu papież pojedzie do portu w La Valletcie, z którego popłynie katamaranem na Gozo, drugą co do wielkości wyspę archipelagu Wysp Maltańskich, na której obecne są bogate wpływy arabskie. Gozo (czyli radość) to według niektórych badaczy legendarna wyspa Ogygia, opisana przez Homera w "Odysei". Odyseusz miał spędzić na niej siedem lat podczas swej podróży z Troi do Itaki.

Na terenie zabytkowej Cytadeli na wyspie znajduje się pomnik św. Jana Pawła II.

Papież przypłynie do portu Mgarr, a stamtąd uda się na spotkanie modlitewne w narodowym sanktuarium Ta' Pinu w miejscowości Gharb, ważnym miejscu kultu maryjnego. Obecnych tam będzie około 3 tys. wiernych.

Budowę świątyni, powstałej na miejscu poprzedniej z XVI wieku, ukończono ponad 90 lat temu. W sanktuarium mszę odprawił św. Jan Paweł II w maju 1990 roku.

Po wizycie w sanktuarium Franciszek powróci do Rabatu.

W niedzielę, w drugim dniu pobytu, papież odwiedzi grotę Świętego Pawła, odprawi mszę dla około 10 tys. wiernych i spotka się z grupą migrantów w ośrodku dobroczynnym. Wieczorem powróci do Rzymu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka