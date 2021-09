Papież wyrusza w podróż do Budapesztu i na Słowację

Papież Franciszek wyrusza w niedzielę wczesnym rankiem w 34. zagraniczną podróż; do Budapesztu na mszę kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a następnie na Słowację z wizytą duszpasterską. Po raz drugi odwiedzi Europę środkową, po wizycie w Polsce w 2016 roku.

To będzie bardzo intensywna, bogata w wydarzenia podróż 84-letniego papieża, który dwa miesiące temu przeszedł poważną operację jelita.

Nigdy żadna papieska pielgrzymka, jak się zauważa, nie zaczęła się od odlotu o tak wczesnej porze: o godzinie 6. Program prawie czterech dni wizyty w dwóch krajach pełen jest uroczystości liturgicznych, spotkań z władzami, ekumenicznych, ze wspólnotami żydowskimi, z duchowieństwem, młodzieżą i społecznością Romów.

Watykan zapewnił dziennikarzy, że w związku z niedawną operacją papieża nie będą podejmowane żadne nadzwyczajne kroki medyczne oprócz tradycyjnych. Na pokładzie papieskiego samolotu będzie lekarz i pielęgniarze.

Zwracając się do wiernych na tydzień przed podróżą, Franciszek powiedział: "Udam się do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Moja pielgrzymka będzie kontynuowana, po mszy przez kilka dni na Słowacji, a zakończy się w następną środę wielkim ludowym świętem Matki Bożej Bolesnej, patronki tego kraju".

"Będą to zatem dni naznaczone adoracją i modlitwą w sercu Europy. Pozdrawiając z radością tych, którzy przygotowali tę podróż, i tych, którzy na mnie czekają i z którymi z całego serca pragnę się spotkać, proszę wszystkich, by towarzyszyli mi w modlitwie" - mówił papież w Watykanie.

Następnie dodał: "Powierzam moje wizyty wstawiennictwu jakże wielu bohaterskich wyznawców wiary, którzy w tych miejscach dawali świadectwo Ewangelii wśród wrogości i prześladowań. Niech pomogą Europie świadczyć także dzisiaj, nie tyle słowami, ile przede wszystkim czynami, uczynkami miłosierdzia i gościnności, o dobrej nowinie Pana, który nas kocha i zbawia".

Watykaniści zauważają, że wśród głównych tematów podróży do Europy Środkowej Franciszek wymienił właśnie miłosierdzie i gościnność, wskazując na potrzebę konkretnych gestów solidarności w momencie naznaczonym przez światowe kryzysy, także migracyjne, w tym ten najnowszy, związany z exodusem z Afganistanu.

Na pokładzie samolotu wkrótce po starcie papież przywita się z towarzyszącymi mu dziennikarzami z największych światowych mediów.

Przed godziną 8 samolot Alitalii wyląduje w Budapeszcie. Na lotnisku Franciszka przywita wicepremier Węgier Zsolt Semjen.

Po krótkiej ceremonii Franciszek pojedzie do Muzeum Sztuk Pięknych przy największym w stolicy Placu Bohaterów; w tym rejonie pozostanie do końca swojej 7-godzinnej wizyty nad Dunajem.

Muzeum, nawiązujące do stylu neoklasycyzmu zainaugurowano 115 lat temu; w czasie II wojny światowej zostało zbombardowane i obrabowane przez nazistów. Skradzione przez nich skarby sztuki zostały odzyskane. Znajdują się tam między innymi arcydzieła Giotta, Piepolo, Rafaela, Tycjana, Velazqueza, Gauguina, Moneta i Rembrandta.

Przy wejściu do muzeum papieża powitają prezydent Węgier Janos Ader i premier Viktor Orban. Następnie wszyscy udadzą się na spotkanie, w którym uczestniczyć będą też watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i sekretarz do spraw relacji z państwami arcybiskup Paul Richard Gallagher.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów spotkaniem papieża z Orbanem w Watykanie przypomniano, że nie był on dotąd na prywatnej audiencji u Franciszka, a spotkał się z nim przy okazji wizyt większych delegacji, których był członkiem. Ostatnio jako premier został przyjęty przez Benedykta XVI.

Na spotkanie papieża z szefami państwa i rządu przewidziano w programie pół godziny. Odbędzie się ono w najpiękniejszej Sali Romańskiej, która zniszczona w czasie wojny była zamknięta przez ponad 70 lat i dopiero niedawno została odrestaurowana.

Papież przejdzie do Sali Renesansowej, gdzie spotka się z ponad 30 węgierskimi biskupami. W Sali Marmurowej odbędzie się zaś spotkanie z przedstawicielami Rady Ekumenicznej oraz społeczności żydowskiej.

Przed godziną 11 papież przybędzie na Plac Bohaterów, gdzie pół godziny później rozpocznie się pod jego przewodnictwem msza zamykająca 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Mszę zakończy modlitwa Anioł Pański.

Oczekuje się, że papież skieruje też kilka słów w związku z trwającą wtedy w Warszawie beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, mówiąc o charakterze krótkiej wizyty Franciszka w Budapeszcie, podkreślił: "Pragnieniem papieża było to, by być obecnym na mszy kończącej Kongres Eucharystyczny i by nie dodawać innych elementów do duchowego znaczenia tej obecności".

"Etap w Budapeszcie będzie skoncentrowany wokół tego" - dodał Bruni.

Zaznaczył zarazem: "Kongres otworzył drzwi na Słowację".

Papież odleci z Budapesztu przed godziną 15 i po trzech kwadransach wyląduje w Bratysławie. Na lotnisku powita go prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. W saloniku przeprowadzą krótką rozmowę.

Następnie Franciszek pojedzie do nuncjatury apostolskiej, gdzie pozostanie do końca dnia. Tam spotka się z przedstawicielami Rady Ekumenicznej, reprezentującej 11 Kościołów.

Pracowity dzień zakończy prywatne spotkanie papieża z jezuitami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka