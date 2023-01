Papież wyruszył do Afryki: odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Płd.

Papież Franciszek wyruszył we wtorek rano w sześciodniową podróż do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Samolot z papieżem odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. Po południu Franciszek przybędzie do stolicy DRK - Kinszasy.

Rano przed udaniem się na lotnisko papież spotkał się w Domu Świętej Marty z grupą około dziesięciu uchodźców z krajów, które są celem jego podróży.

To 40. zagraniczna podróż papieża, w tym czwarta do Afryki. Dotychczas odwiedził Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską, a także Maroko oraz Mozambik, Madagaskar i Mauritius.

Teraz Franciszek będzie w dwóch krajach, zmagających się z przemocą, krwawymi konfliktami, dramatem milionów wysiedlonych i uchodźców, ubóstwem, głodem, wyzyskiem. To będą główne tematy papieskich wystąpień. Oczekuje się też przesłania nadziei i pocieszenia oraz apeli o pokój i pojednanie. Przesłanie to zawiera motto wizyty w każdym w tych krajów.

W Demokratycznej Republice Konga są to słowa "Wszyscy pojednani w Chrystusie", a w Sudanie Południowym - "Proszę, aby wszyscy byli jedno" z Ewangelii świętego Jana. W obu państwach katolicy stanowią około połowy ludności.

Franciszek będzie drugim papieżem, który odwiedzi DRK, gdzie liczba katolików wynosi ponad 52 miliony. Gdy kraj ten nosił nazwę Zair, odwiedził go w 1980 i 1985 roku św. Jan Paweł II.

Po przylocie do Kinszasy we wtorek około godz. 15 i krótkiej ceremonii powitania na lotnisku Franciszek pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się z szefem państwa Felixem Antoine Tshisekedi Tshilombo. Następnie wygłosi przemówienie do tysiąca przedstawicieli władz i społeczeństwa Demokratycznej Republiki Konga.

W kolejnych dniach w stolicy papież odprawi mszę dla kilkuset tysięcy wiernych, spotka się z grupą osób, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju, a także z młodzieżą oraz z duchowieństwem.

Od piątku do niedzieli Franciszek przebywać będzie w Sudanie Południowym; najmłodszym kraju świata, utworzonym w 2011 roku. Ten drugi etap wizyty będzie pielgrzymką ekumeniczną, bo papieżowi towarzyszyć będą anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji Iain Greenshields.