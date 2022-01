Papież: Wzrost napięć grozi zadaniem ciosu pokojowi na Ukrainie i w Europie

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że obecny wzrost napięć grozi "zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie" i bezpieczeństwu w Europie. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie papież ogłosił najbliższą środę dniem modlitwy o pokój.

Zwracając się do wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Śledzę z zaniepokojeniem wzrost napięć, które grożą zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i podważają bezpieczeństwo na kontynencie europejskim z jeszcze większymi reperkusjami".

"Kieruję żarliwy apel do wszystkich osób dobrej woli o wznoszenie modlitw do Boga Wszechmogącego, by każda akcja i inicjatywa polityczna były na służbie braterstwa ludzkiego, a nie interesów stron"- mówił Franciszek.

Zaproponował, by środa 26 stycznia była dniem modlitwy o pokój.