Papież zaapelował o dialog między Azerbejdżanem i Armenią i zakończenie kryzysu humanitarnego

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do Azerbejdżanu i Armenii o dialog i zawarcie porozumienia, które zakończy kryzys humanitarny w tym rejonie, gdzie z Górskiego Karabachu uciekło ponad 100 tysięcy osób. Papież zapowiedział także, że w listopadzie spotka się w Watykanie z dziećmi z całego świata.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: "Śledzę w tych dniach dramatyczną sytuację uchodźców z Górskiego Karabachu. Ponawiam mój apel o dialog między Azerbejdżanem i Armenią i wyrażam pragnienie, by rozmowy stron przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej przyczyniły się do trwałego porozumienia, które zakończy kryzys humanitarny".

W ten sposób Franciszek nawiązał do kryzysu w tym rejonie i ucieczki ponad 100 tysięcy osób z Górskiego Karabachu do Armenii. Exodus ludności to wynik wrześniowej ofensywy Azerbejdżanu, po której siły separatystycznego Górskiego Karabachu złożyły broń. Władze nieuznawanej przez świat republiki zapowiedziały jej rozwiązanie.

Papież mówił także, że w sobotę w Piacenzy we Włoszech beatyfikowany został ksiądz Giuseppe Beotti, zamordowany, jak podkreślił, "z nienawiści do wiary" w 1944 roku. Nowy błogosławiony, uznany za męczennika, został rozstrzelany przez Niemców za to, że pomagał ukrywającym się uciekinierom, więźniom, partyzantom i grupie około stu Żydów. Jak mówił Franciszek, ten pasterz "nie wahał się oddać swego życia po to, by chronić stado, które zostało mu powierzone".

Nawiązując do rozpoczęcia października - miesiąca różańca Franciszek zachęcił wiernych do tego, by "doświadczyli piękna modlitwy różańcowej".

"Módlmy się o pokój na umęczonej Ukrainie i na wszystkich ziemiach, zranionych przez wojnę" - dodał. Prosił również o modlitwę w intencji rozpoczynającego się w środę synodu biskupów na temat synodalności w Kościele.

Franciszek zapowiedział również, że 6 listopada spotka się w Watykanie z dziećmi całego świata. Temat tego spotkania, wyjaśnił, to: "Uczmy się od chłopców i dziewcząt".

"To spotkanie, które wyrazi marzenie wszystkich, by powrócić do czystych uczuć jakie mają dzieci. Do tego bowiem, kto jest czysty jak dziecko, należy Królestwo Boże. Dzieci uczą nas jasności relacji, spontanicznego przyjmowania obcych i szacunku dla całego Stworzenia"- mówił papież.

Dodał: "Drogie dzieci, czekam na was, bym i ja nauczył się od was".

W oknie obok papieża stało pięcioro dzieci, reprezentujących pięć kontynentów: dziewczynka z Syrii, chłopcy z Ukrainy, Beninu, Gwatemali i Australii.

Z Watykanu Sylwia Wysocka