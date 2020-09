Papież zaapelował o pokój na Kaukazie

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o pokój na Kaukazie. Podczas spotkania z wiernymi wyraził też nadzieję na to, że branża turystyczna na świecie pokona trudności z powodu pandemii.

Zwracając się do wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański w Watykanie, papież odnotował, że napływają informacje o starciach na Kaukazie. Do stron konfliktu zaapelował o konkretne gesty dobrej woli i braterstwa, by rozwiązano problemy nie przy użyciu siły ani broni, ale poprzez dialog i negocjacje. Zapewnił, że modli się za Kaukaz i wezwał wiernych do modlitwy w tej intencji.

Franciszek nawiązał do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Podkreślił, że w tym roku dedykuje go wszystkim wysiedlonym. Mówił też, że uchodźcy zostali zmuszeni do ucieczki jak Jezus.

Przypomniał następnie, że również w niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Turystyki. Wyraził nadzieję, że branża ta pokona obecne trudności z powodu pandemii koronawirusa i dodał, że jej przedstawicielom przekazuje "słowa otuchy".

W rozważaniach przed modlitwą papież przestrzegł przed "fasadowa religijnością".

Sylwia Wysocka