Papież zaapelował o to, aby ustał przelew krwi w Iranie

Papież Franciszek po raz pierwszy od początku protestów w Iranie zaapelował o to , by ustał tam przelew krwi. Wezwanie to skierował w świątecznym orędziu, wygłoszonym w niedzielę w Watykanie.

Zwracając się do dziesiątek tysięcy wiernych zebranych na placu Świętego Piotra papież powiedział: niech światło Chrystusa "kieruje do trwałego rozejmu w Jemenie oraz do pojednania w Birmie i Iranie, aby ustał wszelki rozlew krwi".

Apelował o pomoc dla Libanu, "aby mógł wreszcie się podnieść, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej oraz dzięki sile braterstwa i solidarności".

Franciszek modlił za Afrykę: "Niech światło Chrystusa rozświetli region Sahelu, gdzie pokojowe współistnienie ludów i tradycji jest burzone przez starcia i przemoc".

Papież zachęcał do tego, by w dniu, w którym dobrze jest zgromadzić się wokół zastawionego stołu, pomyśleć o osobach cierpiących głód;"zwłaszcza o dzieciach, podczas gdy każdego dnia marnuje się duże ilości żywności i wydaje się środki na broń"- wskazał.

"Wojna na Ukrainie- przypomniał- dodatkowo pogorszyła sytuację, narażając całe grupy ludności na ryzyko głodu, zwłaszcza w Afganistanie i krajach Rogu Afryki".

"Każda wojna - wiemy o tym - powoduje głód i wykorzystuje samą żywność jako broń, uniemożliwiając jej dystrybucję wśród już cierpiących grup ludności"- oświadczył Franciszek.