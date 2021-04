Papież zaapelował o to, by unikać wzrostu napięcia na Ukrainie

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o to, by unikać wzrostu napięcia na Ukrainie. Zwracając się do wiernych podczas południowego spotkania na modlitwie Regina coeli wezwał do gestów pokoju i pojednania i do tego, by mieć w sercu losy ludności cywilnej.

Papież stojąc w oknie Pałacu Apostolskiego powiedział wiernym zebranym na placu Świętego Piotra: "Śledzę z zaniepokojeniem wydarzenia na niektórych terenach wschodniej Ukrainy, gdzie w ostatnich miesiącach mnożą się naruszenia rozejmu. Obserwuję z niepokojem nasilenie aktywności militarnej".

"Wyrażam mocne pragnienie, by unikano wzrostu napięcia" - dodał Franciszek. Prosił o gesty sprzyjające pokojowi i pojednaniu.

Papież wezwał do modlitwy za Ukrainę.