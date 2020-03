Papież zapewnia o bliskości i modlitwie za chorych na koronawirusa (aktualizacja)

Papież Franciszek zapewnił w niedzielę o swej bliskości i modlitwie za osoby chorujące z powodu zakażenia koronawirusem. Słowa te przekazał, zwracając się do wiernych z biblioteki w Pałacu Apostolskim, z której transmitowano jego modlitwę Anioł Pański.

Po raz pierwszy Franciszek nie pojawił się w południe w oknie i nie zwrócił się stamtąd do wiernych, ale bo z powodu kryzysu epidemiologicznego odmówił modlitwę w bibliotece, którą transmitował Watykan. Tę bezprecedensową decyzję podjęto po to, by uniknąć ryzyka, że ktokolwiek zarazi się koronawirusem podczas kontroli tysięcy ludzi przy wejściu na plac Świętego Piotra.

W niedzielne południe zgromadziło się tam znacznie mniej ludzi. Transmisję obejrzeli na ekranach na placu przed bazyliką watykańską.

Przemawiając z biblioteki papież na początku przyznał: "Trochę dziwna jest ta dzisiejsza modlitwa Anioł Pański z papieżem zamkniętym w bibliotece, ale ja was widzę, jestem blisko was".

Podkreślił, że było to konieczne w ramach prewencji, by uniknąć zarażenia wśród tłumów.

Franciszek powiedział : "Jestem blisko w modlitwie z osobami, które cierpią z powodu obecnej epidemii koronawirusa i ze wszystkimi tymi, którzy się nimi opiekują".

"Wspominałem o nich dużo w tych dniach wyciszenia" - podkreślił papież nawiązując do zakończonych niedawno rekolekcji wielkopostnych.

"Przyłączam się do moich braci biskupów w zachęcaniu wiernych, by przeżywali ten trudny moment z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości. Niech czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens temu momentowi próby i bólu" - mówił Franciszek.

Pozdrowił także stowarzyszenia i grupy, które zgromadziły się na placu, by wyrazić solidarność z narodem syryjskim, a zwłaszcza - jak dodał- "z mieszkańcami miasta Idlib i północno-zachodniej Syrii, zmuszonymi do ucieczki z powodu ostatnich działań wojennych".

"Ponownie wyrażam wielki niepokój, mój ból z powodu nieludzkiej sytuacji tych bezbronnych osób, w tym - wielu dzieci, którym grozi utrata życia. Nie możemy odwracać wzroku od tego kryzysu humanitarnego, lecz nadać mu pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym interesem" - oświadczył Franciszek. Następnie wezwał do modlitwy za Syryjczyków, którzy cierpią - jak podkreślił.

Na zakończenie papież na chwilę pojawił się w oknie, po to, by - jak wyjaśnił - zobaczyć wszystkich zgromadzonych "na żywo".

Papież jest w znacznie lepszej formie niż przed tygodniem, gdy zmagał się z silnym przeziębieniem i kaszlem. To z tego powodu odwołał wyjazd na rekolekcje wielkopostne pod Rzym i pozostał w Watykanie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka