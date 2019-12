Para prezydencka przyleciała do Londynu; prezydent Duda weźmie udział w szczycie NATO

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda przylecieli w poniedziałek wieczorem do Londynu; we wtorek i środę prezydent będzie uczestniczył w spotkaniu liderów państw NATO. Polska liczy, że na szczycie m.in. zapadną decyzje dotyczące zdolności NATO do szybkiego reagowania.

Przywódcy 29 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego zjadą 3 i 4 grudnia do Londynu, żeby uczcić 70. rocznicę powołania organizacji, utworzonej, by zapewniać bezpieczeństwo i pokój w obszarze euroatlantyckim. Eksperci zwracają uwagę, że obchody będą naznaczone istotnymi podziałami w ramach Sojuszu - zarówno w samej Europie, jak i między partnerami transatlantyckimi.

Polskę na spotkaniu będzie reprezentował prezydent Duda. Do Londynu udają się też ministrowie spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W środę prezydent Duda weźmie też udział w lunchu roboczym zorganizowanym przez prezydenta Donalda Trumpa, na który przywódca USA zaprosił liderów państw NATO, przeznaczających 2 proc. PKB na obronność.

"Polska oczekuje jasnego przesłania, płynącego ze spotkania liderów, że NATO jest jednością, jest sojuszem żywym i trwałym. 70. rocznica powstania NATO skłania do tego, by potwierdzić aktualność sojuszniczych zobowiązań, a także fakt, że możemy projektować kolejne lata w pokoju, bo jesteśmy wszyscy chronieni wspólnym sojuszem obronnym" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Jak mówił, londyńskie spotkanie liderów w 70. rocznicę powstania NATO "to nie tylko podsumowanie, ale także zwrot ku przyszłości". "Oczekujemy - i z tym przesłaniem prezydent jedzie na spotkanie - konkretnych decyzji, ważnych w kontekście przyszłości Sojuszu" - podkreślił Szczerski.

Dodał, że chodzi o decyzje w zakresie zobowiązań sojuszniczych, o "większy i równy wkład państw Sojuszu w bezpieczeństwo". "Myślę, że w tym zakresie to spotkanie będzie kolejnym krokiem w kierunku wyrównywania poziomu sojuszniczych zobowiązań" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Szczerski zaznaczył, że Polska oczekuje także decyzji w zakresie zdolności wojskowych Sojuszu; że "po tym szczycie będziemy mogli pokazać kolejną fazę realizacji adoptowania się Sojuszu do nowych wyzwań, ale także po prostu wypełnienia wcześniejszych postanowień, bo to jest najważniejsze".

W przeddzień spotkania liderów, we wtorek prezydent Duda weźmie udział w sesji organizowanej przez wiodące światowe think tanki w zakresie bezpieczeństwa, zatytułowanej: NATO Engages "Defence and Deterence for a New Era".

Tego dnia para prezydencka będzie uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez brytyjską królową Elżbietę II w Pałacu Buckingham. "Królowa zaprosiła uczestników na uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia NATO; to będzie pierwsza nieformalna okazja do rozmów" - powiedział minister Szczerski.

Później we wtorek w rezydencji i biurze premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzibie rządu odbędzie się robocza kolacja, na którą uczestników szczytu zaprosił szef brytyjskiego rządu Boris Johnson.

Podczas pobytu w Londynie, we wtorek prezydent Duda będzie też uczestniczył w uroczystości wręczenia pośmiertnych nominacji na stopień generała brygady pułkownikowi Franciszkowi Kornickiemu oraz nominacji na stopień podporucznika i przyznania Krzyża Zesłańców Sybiru i Złotego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju Johnowi Franklinowi.

Jak przypomniał Szczerski, to dwaj polscy piloci, którzy uczestniczyli w Bitwie o Anglię w 1940 roku. "Uroczystość pokaże tradycję braterstwa broni, która dziś jest realizowana w ramach NATO, a wcześniej Polacy realizowali ją broniąc Anglii" - powiedział prezydencki minister.

Szczyt w Londynie ma zająć się m.in. podsumowaniem roli NATO w walce z terroryzmem, a także przedyskutować relacje z Rosją. Mowa ma być też o przyszłych porozumieniach dotyczących kontroli zbrojeń. W NATO trwa dyskusja, co zrobić po tym, gdy przestał obowiązywać traktat o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF), zawarty jeszcze w czasie zimnej wojny między USA a ZSRR.

Z Londynu Marzena Kozłowska