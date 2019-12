Para prezydencka z wizytą u polskich żołnierzy na Sycylii

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybyli w czwartek do bazy Sigonella na Sycylii, by złożyć wizytę w stacjonującym tam Polskim Kontyngencie Wojskowym unijnej misji Sophia. Zadaniem misji jest udaremnianie przemytu ludzi przez Morze Śródziemne.

Sophia szkoli też libijską straż przybrzeżną i marynarkę wojenną oraz pomaga egzekwować embargo na broń na pełnym morzu u wybrzeży Libii.

W operacji Sophia uczestniczy 26 państw Unii Europejskiej, a jej dowództwo mieści się w Rzymie.

Polski wkład do EUNAVFOR Med Sophia to 62 żołnierzy i dwóch pracowników wojska. Obecną czwartą zmianę PKW wystawia Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni z samolotem patrolowo-rozpoznawczym M-28 Bryza. Polskie załogi wykonują loty patrolowe nad Morzem Śródziemnym, od brzegów Sycylii do granicy wód terytorialnych Libii. Ich zadaniem jest namierzanie jednostek z nielegalnymi migrantami bądź podmiotów podejrzewanych o przemyt broni, ropy naftowej i narkotyków.

Prezydent zapozna się z zadaniami kontyngentu i sytuacją w regionie, razem z małżonką weźmie także udział w spotkaniu wigilijnym.

Para prezydencka uda się też na Cmentarz Wojenny w Katanii, gdzie odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów na grobie polskiego pilota myśliwskiego kpt. Władysława Dreckiego. W bazie prezydent i pierwsza dama spotkają się z mieszkającą na Sycylii sybiraczką Teresą Bobrowską.

Jest to szósta wizyta prezydenta u polskich żołnierzy za granicą. Wcześniej Duda odwiedził kontyngenty w Kuwejcie, Afganistanie, Rumunii, na Łotwie, w Bośni i Hercegowinie.

Z bazy Sigonella na Sycylii Jakub Borowski