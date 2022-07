Paragwaj: Szczyt Mercosur: zaniepokojenie rozmowami Urugwaj-Chiny w sprawie wolnego handlu

Zakończony w czwartek w paragwajskim mieście Luque dwudniowy szczyt państw układu o współpracy gospodarczej i handlowej Mercosur przebiegał w atmosferze zaniepokojenia inicjatywą Urugwaju - jednego z czterech państw członkowskich - w sprawie jego umowy o wolnym handlu z Chinami.

Przygotowywana umowa miałaby otworzyć azjatyckiemu mocarstwu uprzywilejowany dostęp do rynków Ameryki Łacińskiej zrzeszonych we Wspólnym Rynku Południa (Mercosur), do którego należą jako pełnoprawni członkowie również Argentyna i Brazylia, a status krajów stowarzyszonych mają Chile, Boliwia, Peru, Ekwador i Kolumbia.

"Wejście na nasz rynek Chin, kraju, w którym koszty produkcji są niezwykle konkurencyjne i to na preferencyjnych warunkach celnych, jest sprawą, która wywołuje zaniepokojenie Paragwaju i całego regionu" - oświadczył na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Paragwaju Mario Abdo Benitez. Stoi on na stanowisku, że "każda tego typu umowa powinna być negocjowana wspólnie przez wszystkie kraje regionu".

W ostatniej chwili podróż do Paragwaju na pierwszy od czasu wybuchu epidemii koronawirusa szczyt Mercosur odwołał Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, największego kraju członkowskiego tej organizacji.

Swą postawę wobec stosunków z Rosją i lutową wizytę w Moskwie Bolsonaro uzasadniał w pięciominutowym nagraniu z przesłaniem do uczestników szczytu - bez wspominania wojny - m.in. "koniecznością zagwarantowania przez rząd dostaw nawozów sztucznych dla brazylijskiego rolnictwa", "przepływu towarów oraz inwestycji", a także "zapewnienia pracy i wolności Brazylijczykom".

Jak informowała agencja AFP, powołując się na paragwajską prezydencję szczytu, rządy Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju odmówiły prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zelenskiemu możliwości wystąpienia z przesłaniem podczas spotkania prezydentów krajów członkowskich Mercosur.

"Nie było w tej sprawie konsensusu, a odpowiedź przesłał osobiście prezydentowi Ukrainy minister spraw zagranicznych Paragwaju" - oświadczył w środę na konferencji prasowej jego zastępca Raul Cano.

Cano wyjaśnił, że blok państw członkowskich Mercosur podejmuje swe decyzje w zasadzie jednomyślnie, ale nie ujawnił, które kraje nie wyraziły zgody na wystąpienie prezydenta Ukrainy podczas szczytu.