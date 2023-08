Paragwaj: Wiceprezydent Tajwanu: działania wojskowe Chin byłyby ingerencją w nasze wybory

Wiceprezydent Tajwanu William Lai stwierdził, że wszelkie działania militarne Chin w reakcji na jego krótkie wizyty w USA byłyby próbą ingerencji w wybory na wyspie – podaje agencja Reutera. Chiński minister obrony Li Shangfu przestrzegał tego samego dnia w Moskwie, że wszelkie próby ograniczania Chin poprzez wykorzystanie Tajwanu "z pewnością zakończą się niepowodzeniem".

Tajwańskie władze twierdzą, że Chiny mogą rozpocząć ćwiczenia wojskowe w tym tygodniu, wykorzystując międzylądowania Williama Laia w Stanach Zjednoczonych jako pretekst do zastraszenia wyborców przed przyszłorocznymi wyborami i wywołania w nich "strachu przed wojną". Lai jest głównym kandydatem na prezydenta w zaplanowanych na styczeń wyborach.

"Jeśli Chiny wykorzystają moje przesiadki w USA jako pretekst do werbalnego i militarnego zastraszania lub innych metod gróźb, to sądzę, że to tylko potwierdzi doniesienia międzynarodowych mediów, że Chiny próbują ingerować w wybory na Tajwanie, stosując groźby militarne" - powiedział Lai podczas pobytu w stolicy Paragwaju we wtorek.

Podróż Laia spotkała się z ostrą reakcją Pekinu. Chociaż USA nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, są jednym z najważniejszych dostawców broni i partnerów handlowych wyspy.

Przebywający w Moskwie chiński minister obrony Li Shangfu stwierdził, że próby "igrania z ogniem w kwestii Tajwanu" lub wykorzystania go do powstrzymania Chin "są skazane na niepowodzenie".

Władze w Pekinie uważają wyspę za "niezbywalną" część swojego terytorium i dążą do "zjednoczenia", nie wykluczając przy tym użycia siły, jeśli będzie to konieczne.

W sierpniu ubiegłego roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza prowadziła bezprecedensowe ćwiczenia wokół Tajwanu w odwecie za wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej. Podobne działania miały miejsce w kwietniu po tym, jak prezydent Tsai Ing-wen wróciła z Kalifornii, gdzie spotkała się z przewodniczącym Izby Reprezentantów USA Kevinem McCarthym w drodze powrotnej z Ameryki Środkowej.