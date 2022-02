Parlament Europejski chce skuteczniejszej unijnej strategii walki z rakiem

Pacjenci chorzy na raka powinni mieć lepszy dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej oraz badań klinicznych. Należy rozwiązać problem niedoboru leków przeciwnowotworowych dzięki lepszemu zarządzaniu - to wnioski ze sprawozdania na temat walki z rakiem przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem przyjęto 652 głosami za, przy 15 przeciw; 27 europosłów wstrzymało się od głosu.

Ponieważ w ponad 40 proc. wszystkich przypadków rakowi można zapobiec, europosłowie domagają się, by zarówno UE, jak i państwa członkowskie wprowadziły skuteczne środki profilaktyczne.

Środki te miałyby opierać się na niezależnej wiedzy specjalistycznej. Zaliczają się do nich programy finansowania, które mają zachęcić obywateli, by rzucili palenie, oraz działania, które mają ograniczyć szkody spowodowane spożywaniem alkoholu i zapobiegać tym szkodom w ramach zmienionej strategii unijnej. PE domaga się także, by w całej Unii obowiązkowo umieszczano na przodzie opakowania produktów spożywczych jednolite etykiety z informacją o ich wartości odżywczej. Chce także, by określono dopuszczalną wartość narażenia zawodowego dla przynajmniej 25 dodatkowych substancji.

Europosłów niepokoi fakt, że pacjenci nadal mają trudności w dostępie do opieki zdrowotnej i do badań klinicznych w krajach UE. Domagają się więc zmiany dotychczasowych przepisów, aby ułatwić pacjentom mobilność i dostęp do wysoce specjalistycznego sprzętu i specjalistycznej opieki. Europosłowie uważają, że potrzeba jednego zbioru przepisów, dzięki którym łatwiej będzie zatwierdzać korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej i zwracać jej koszty. Przepisy te mają też gwarantować prawo do drugiej opinii medycznej. Twierdzą, że potrzeba także skuteczniejszej współpracy międzynarodowej oraz efektywniejszych transgranicznych badań klinicznych.

Aby zaradzić niedoborom leków przeciwnowotworowych oraz ułatwić dostęp do nich po przystępnych cenach, europosłowie chcą rozszerzyć zakres wspólnie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Ma to dotyczyć zwłaszcza nowatorskich leków i terapii umożliwiających leczenie rzadkich rodzajów nowotworów i nowotworów wieku dziecięcego. Europosłowie chcą także zróżnicować łańcuch dostaw leków przeciwnowotworowych, ściśle monitorować ich niedobory oraz stworzyć strategiczne zapasy najważniejszych leków.

Wskazują, że w programie badań przesiewowych w kierunku raka, który wspiera UE, należy też uwzględnić inne nowotwory oprócz raka sutka, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego. Należy też zagwarantować większą przejrzystość systemu farmaceutycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o składniki cen, kryteria refundacji oraz ceny netto leków w różnych państwach członkowskich.

"Dwanaście lat po ostatniej europejskiej strategii walki z rakiem, ta, którą dziś przedstawiamy, jest historyczna, zarówno pod względem ambicji i celów, jak i środków, które zapewnimy. Wreszcie będziemy w stanie skutecznie, wspólnie walczyć z nierównościami zdrowotnymi, które utrzymują się w Unii Europejskiej i reagować na potrzeby milionów Europejczyków dotkniętych tą chorobą. Dziś Europejska Unia Zdrowotna rusza naprzód" - powiedziała sprawozdawczyni Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem Veronique Trillet-Lenoir (Odnowić Europę).

Ze Strasburga Łukasz Osiński