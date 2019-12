Parlament Europejski potępił brutalne stłumienie ostatnich protestów w Iranie

Parlament Europejski w Strasburgu w przyjętej w czwartek rezolucji potępił brutalne stłumienie ostatnich protestów antyrządowych w Iranie. Wezwał też do ukarania sprawców odpowiadających za ofiary śmiertelne podczas demonstracji.

W rezolucji posłowie do PE potępiają nieproporcjonalne użycie siły przez irańskie siły bezpieczeństwa przeciwko protestującym w sposób pokojowy. Wskazują, że co najmniej 304 osoby zostały zabite, znacznie więcej odniosło obrażenia, a tysiące aresztowano, gdy "dziesiątki tysięcy ludzi z całego Iranu, reprezentujące wszystkie grupy społeczne, skorzystały z podstawowego prawa do wolności zgromadzeń".

Protesty w Iranie rozpoczęły się 15 listopada po ogłoszeniu przez rząd podwyżki ceny paliwa o 50 proc. Europosłowie wezwali w rezolucji władze irańskie do ujawnienia całkowitej liczby zgonów i osób zatrzymanych oraz do poinformowania wszystkich rodzin, których krewni są przetrzymywani.

"Zarzuty dotyczące nadmiernego użycia siły muszą zostać niezwłocznie zbadane, a wszyscy sprawcy muszą zostać postawieni przed sądem" - informują w dokumencie.

Domagają się również, aby Iran natychmiast uwolnił laureatkę przyznawanej przez PE Nagrody im. Sacharowa (za 2012 rok) Nasrin Sotudeh, prawniczki i obrończyni praw człowieka kilkakrotnie skazanej w swoim kraju na kary więzienia.

Władze nie ujawniły ogólnokrajowych statystyk dotyczących niepokojów, które ogarnęły Islamską Republikę Iranu, począwszy od 15 listopada, gdy rząd zdecydował podnieść ceny minimalne subsydiowanej benzyny o 50 proc. Gdy demonstracje zamieniły się w zamieszki, władze zablokowały dostęp do internetu, uniemożliwiając mieszkańcom kraju udostępnianie informacji i filmików wideo z protestów, a także ograniczając światu zewnętrznemu poznanie skali wystąpień i przemocy.

Decyzja o podwyżce cen benzyny i jej reglamentacji nie wyprowadziła na ulice aż tylu demonstrantów, jak miało to miejsce w 2009 r., kiedy Irańczycy kontestowali wyniki wyborów prezydenckich, jednak ostatnie demonstracje stały się bardziej gwałtowne niż jakiekolwiek poprzednie protesty. W ocenie komentatorów pokazuje to powszechne niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej kraju, które ogarnęło go w maju 2018 r., kiedy prezydent USA Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Teheranem i przywrócił dotkliwe sankcje gospodarcze na Iran.

Ze Strasburga Łukasz Osiński