Parlament Europejski przyjął sprawozdanie ws. bezpieczeństwa krajów Partnerstwa Wschodniego

Parlament Europejski podczas trwającej sesji plenarnej w Strasburgu przegłosował sprawozdanie autorstwa eurodeputowanego PiS Witolda Waszczykowskiego w sprawie bezpieczeństwa na obszarze krajów Partnerstwa Wschodniego. Za przyjęciem raportu zagłosowało 490 europosłów, 59 było przeciw, a 38 wstrzymało się od głosu.

Przedstawiając swoje sprawozdanie, Waszczykowski zauważył, że kiedy rozpoczynał na nim pracę, wiele wskazywało na to, że jego założenia zostaną znacznie ograniczone przez tych, którzy - jak powiedział - chcą pozwolić Putinowi zachować twarz i dobijać kolejnych targów z rosyjskimi gigantami energetycznymi. "Inwazja (Rosji na Ukrainę - PAP) rozpoczęta 24 lutego spowodowała, że część obecnych na tej sali posłów przejrzała na oczy. Znajduje to odzwierciedlenie w wynegocjowanym przez nasze grupy politycznie sprawozdaniu" - mówił.

Eurodeputowany podkreślił kilka najistotniejszych kwestii zawartych w raporcie. Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz dozbrojenia Ukrainy. "Nasi wschodni sąsiedzi walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o pokojową przyszłość Europy. Rosję należy pokonać, a nie przekonać rozmowami telefonicznymi" - podkreślił.

Były szef MSZ wskazał na potrzebę wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, także z pozostałymi krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina; Białoruś w 2021 roku zawiesiła swój udział w tym formacie). Przypomniał, że Rosja nadal okupuje terytoria Gruzji i Mołdawii, co na poziomie operacyjnym oznacza m.in. zwiększenie obecności personelu wojskowego i cywilnego misji UE.

"Podkreślamy znaczenie kwestii cyfrowych i współpracy w wymiarze zwalczania rosyjskich działań hybrydowych. Niezwykle ważny jest również rozwój Inicjatywy Trójmorza, który stanowi istotny element stabilizacji i bezpieczeństwa regionu - wsparcie logistyczne i dostawy broni na Ukrainę przez terytorium m.in. Polski mówią tutaj same za siebie" - powiedział Waszczykowski.

Zaapelował też o jak najszybsze włączenie Ukrainy do wspólnego rynku UE oraz nadanie Ukrainie, Gruzji i Mołdawii statusu krajów kandydujących, podkreślił kluczowe znaczenie NATO i zachęcał do intensyfikacji współpracy Sojuszu z państwami Partnerstwa Wschodniego.

Jak zauważył Waszczykowski, rosyjską agresję należy rozpatrywać w kategoriach "zasłony dymnej" dla nieudolności i skorumpowania rosyjskich elit oraz deklarowanego źródła legitymizacji ich rządów. "Samo ewentualne pozbycie się Putina nie przyniesie trwałego pokoju w Europie, bo zostałby on natychmiast zastąpiony przez kogoś być może jeszcze gorszego, bo mniej oderwanego od rzeczywistości i bardziej kompetentnego" - mówił.

Eurodeputowany podkreślił, że zawarte w sprawozdaniu wytyczne, obliczone na powstrzymywanie wpływów Rosji na terenie Partnerstwa Wschodniego, stanowią krok w dobrym kierunku. "Należy kontynuować zaproponowaną w tekście politykę jeszcze przez lata po przegonieniu Rosjan z okupowanych terenów Ukrainy, Gruzji czy Mołdawii. Nie możemy bowiem pozwolić Rosji na odbudowanie jej machiny wojennej i zafundowanie nam wszystkim kolejnej powtórki z historii" - przekonywał Waszczykowski.

Europoseł PiS Dominik Tarczyński podkreślił, że Partnerstwo Wschodnie to bardzo poważny projekt w bardzo poważnej sprawie, szczególnie w czasach wojny. Wyraził niezadowolenie ze stanowiska takich krajów jak Niemcy, które - jak mówił - stwierdziły, że są głównym wsparciem w zakresie dostarczania broni dla Ukrainy, czy Francja, która nie chce upokarzać Rosji. "3,5 mln Ukraińców jest w Polsce i 5 tys. hełmów trafiło z Niemiec do Ukrainy. To jest główne wsparcie? To jest żart" - powiedział.

Przekonywał, że Unia Europejska musi odpowiedzieć na pytanie, "czy chce być śmieszna, czy wydajna". "Jeśli nie będziemy produktywni, to Putin zapuka do drzwi Berlina, Paryża i na tym się nie zatrzyma. Proszę o tym pamiętać" - przekonywał Tarczyński.

"Brutalne działania Rosji, które są absolutnym pogwałceniem prawa międzynarodowego, stwarzają dla Partnerstwa Wschodniego nowe wyzwania i strategiczne wybory" - mówił europoseł Partii Republikańskiej Adam Bielan. Ocenił on, że przyszłość Ukrainy, Mołdawii i Gruzji jest w Unii Europejskiej, a omawiane sprawozdanie to podkreśla. Według polityka Unia nie może i nie będzie akceptować polityki Kremla realizowanej pod lufami karabinów. "Po zajęciu Abchazji, Osetii Południowej i Krymu atak na Ukrainę to, mam nadzieję, ostatni przykład zaborczej polityki rosyjskich władz, jawnie dążących do restauracji imperium sowieckiego, o czym jako Polacy przestrzegaliśmy od lat" - powiedział.

Jak zaznaczył europoseł, działania Rosji wymagają zdecydowanego sprzeciwu oraz spójnego i skoordynowanego podejścia państw UE i Partnerstwa Wschodniego. "Cieszę się, że omawiany raport wzywa do wykorzystania europejskiego funduszu na rzecz pokoju w celu kontynuowania dostaw broni defensywnej na Ukrainę oraz utworzenia wojskowej misji w tym kraju po zniesieniu stanu wyjątkowego" - mówił Bielan dodając, że ogromne znacznie ma również współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński