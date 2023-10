Parlament Europejski: UE musi rozpocząć rozmowy akcesyjne z Mołdawią przed końcem tego roku

Unia Europejska musi rozpocząć rozmowy akcesyjne z Mołdawią przed końcem tego roku - uważają deputowani do Parlamentu Europejskiego, którzy w czwartek w Strasburgu przyjęli rezolucję w tej sprawie.

Posłowie twierdzą, że mołdawski rząd wykazał się determinacją i zdolnością do spełnienia wymogów Komisji Europejskiej, dotyczących rozpoczęcia rozmów członkowskich, dodając, że wejście Mołdawii do UE stanowiłoby geostrategiczną inwestycję w zjednoczoną i silną Europę.

Podkreślają oni zarazem znaczenie kontynuowania przez rząd w Kiszyniowie procesu reform w kraju, nie tylko dla osiągnięcia politycznego celu, jakim jest przystąpienie do UE, ale przede wszystkim dla wymiernej poprawy standardów życia Mołdawian.

PE uważa, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny również zwiększyć pomoc finansową i techniczną dla Mołdawii, aby ułatwić jej szybką i skuteczną integrację z UE. Obejmuje to szybkie uruchomienie przez Komisję Europejską nowej transzy bieżącej pomocy makrofinansowej.

Podkreślając, że przystąpienie do UE pozostaje procesem opartym na przeprowadzeniu reform, wymaganych do spełnienia kryteriów członkostwa, Parlament wzywa wszystkie mołdawskie podmioty polityczne do poszukiwania konsensusu w sprawie najważniejszych i najpilniejszych reform, w celu dalszej harmonizacji ustawodawstwa kraju ze standardami UE.

Posłowie podkreślają, że trwające prace nad kompleksową reformą sądownictwa oraz reformy, które mają przeciwdziałać korupcji, są niezwykle ważne; wzywają również władze Mołdawii do kontynuowania prac nad położeniem kresu oligarchizacji, reformą zarządzania finansami publicznymi, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i reformą administracji publicznej.

Rezolucję przyjęto 448 głosami za, przy 45 głosach przeciw oraz 43 wstrzymujących się.

Po inwazji Moskwy na Ukrainę, Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku, a w czerwcu 2022 roku uzyskała status państwa kandydującego do UE. W kwietniu 2023 roku Parlament Europejski wezwał do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z tym krajem do końca 2023 roku, jeśli Mołdawia przejdzie dziewięć etapów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji, określonych przez Komisję Europejską.

Z Strasburga Łukasz Osiński