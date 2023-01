Parlament Europejski wzywa do zwiększenia sankcji wobec irańskiego reżimu

Osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka powinny zostać objęte sankcjami, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powinien znaleźć się na unijnej liście terrorystów - uznał w głosowaniu Parlament Europejski.

Rażące lekceważenie godności ludzkiej i demokratycznych aspiracji własnych obywateli przez irański reżim, a także jego wsparcie dla Rosji "wymagają dalszych zmian w stanowisku UE wobec Iranu" - stwierdzono w rezolucji przyjętej w czwartek.

Posłowie do PE wzywają UE do rozszerzenia listy sankcji o wszystkie osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka oraz członków ich rodzin, w tym Najwyższego Przywódcę Alego Chamenei'a, prezydenta Ebrahima Raisi, prokuratora generalnego Mohammada Jafara Montazeri'ego oraz wszystkie fundacje ("bonyad") związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRCG).

Wzywają również Radę i państwa członkowskie do dodania IRGC i jego sił pomocniczych, w tym paramilitarnej milicji Basij i sił Quds, do wykazu organizacji terrorystycznych. Każde państwo, w którym IRGC prowadzi operacje wojskowe, gospodarcze lub informacyjne, powinno zerwać i zdelegalizować więzi z IRGC.

Parlament w najostrzejszych słowach potępia wyroki śmierci i egzekucje pokojowych protestujących w Iranie i wzywa władze Iranu do zakończenia prześladowań własnych obywateli. Posłowie do PE wzywają władze Republiki Islamskiej do zapewnienia natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich protestujących skazanych na śmierć oraz potępiają fakt, że postępowanie karne i kara śmierci stały się bronią reżimu w celu stłumienia sprzeciwu i ukarania ludzi za korzystanie z ich podstawowych praw. Osoby odpowiedzialne za zabicie setek protestujących muszą stanąć przed sądem, uważają posłowie.

Rezolucja wzywa do "rozszerzenia środków ograniczających" wobec Iranu, ponieważ kraj ten nadal dostarcza Rosji bezzałogowe statki powietrzne i planuje dostarczenie pocisków ziemia-ziemia. Posłowie wyrażają również głębokie zaniepokojenie strukturalnymi, ponadnarodowymi represjami władz Republiki Islamskiej, które obejmują szpiegostwo i zabójstwa, wobec irańskiej diaspory mieszkającej w UE. Wzywają UE i państwa członkowskie do zapewnienia tym osobom skuteczniejszej ochrony przed takimi represjami.

Z Strasburga Łukasz Osiński