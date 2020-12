PARP: 128 firm z dofinansowaniem na wprowadzenie produktów lub usług na rynki zagraniczne

128 firm ze wschodnich województw otrzyma unijne wsparcie na dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne; łączna kwota wsparcia to 50,7 mln zł – poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs "Internacjonalizacja MŚP" w ramach programu Polska Wschodnia był przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jak podaje PARP, w dwóch rundach konkursu firmy złożyły 238 wniosków o wartości ponad 101,5 mln zł. Tym samym tegoroczna edycja stała się rekordową pod względem zainteresowania przedsiębiorców - zauważa Agencja.

W pierwszej rundzie konkursu (kwiecień - maj) o sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług starało się 56 firm, które złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 25 mln zł. W drugiej rundzie zakończonej we wrześniu do PARP trafiły 182 wnioski o wartości ponad 76 mln zł. Z 93 projektów rekomendowanych do dofinansowania w drugiej rundzie najwięcej - 31 pochodzi z województwa podkarpackiego, 23 z Lubelszczyzny, 17 z Podlasia, 13 z województwa świętokrzyskiego, a 9 z warmińsko-mazurskiego - informuje PARP.

"Szczególnym zainteresowaniem konkurs cieszył się wśród mikro i małych przedsiębiorstw. W drugiej rundzie ich wnioski stanowiły 86 proc. ogółu. To pokazuje, że ci najmniejsi robili wszystko, żeby podczas pandemii i wywołanego nią kryzysu nie dać się zdmuchnąć z powierzchni. Dowodem na to jest także rekordowa suma ponad 100 mln zł, o które wnioskowały w tym roku przedsiębiorstwa, a która o ponad 35 mln zł przewyższa wartość ubiegłorocznych zgłoszeń" - skomentował cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP, Arkadiusz Dewódzki.

Z 50 mln zł, jakie w tym roku przeznaczone były na wsparcie firm w konkursie, do mikroprzedsiębiorców trafi 16,5 mln, do małych firm - 12,6 mln, a do średnich - 6 mln zł. Przedsiębiorcy mogli pozyskać maksymalnie 800 tys. zł przy założeniu, że kwota wsparcia pokryje do 85 proc. wartości projektu.

Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w drugiej rundzie konkursu znalazły się m.in.: farby dyspersyjne wodorozcieńczalne, system prezentacji wyników w obiektach sportowych, meble dla ośrodków oświatowych i dla dzieci, placówek usługowych i na indywidualne zamówienia, oznakowanie poziome dróg publicznych i prywatnych za pomocą specjalistycznych maszyn, urządzeń oraz materiałów, aplikacja mobilna dla telefonów wraz z oprogramowaniem do zarządzania smartwatchem dla dziecka z wbudowanym lokalizatorem GPS w celu kontroli rodzicielskiej oraz ekologiczne pieczywo chrupkie BIO, wytwarzane z certyfikowanych surowców.

"Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na działania wspomagające wprowadzenie produktów bądź usług na rynek międzynarodowy. Mogą to być usługi doradcze w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego lub też związane bezpośrednio z samym takim wdrożeniem, czyli na przykład koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń czy testów" - powiedział Dewódzki. Pozyskane środki przedsiębiorcy mogą też przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, a także na nabycie środków trwałych niezbędnych do przygotowania do internacjonalizacji działalności (z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych). Warunkiem otrzymania unijnego wsparcia było posiadanie w ofercie produktu nadającego się do zaprezentowania przynajmniej na jednym nowym rynku zagranicznym.

PARP podkreśla, że w związku z pandemią wprowadzono zmiany w konkursie. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogły stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu. Wdrożone zostały także dodatkowe możliwości rozliczania projektów. Za "kwalifikowalne" uznawano wydatki poniesione przez przedsiębiorców na imprezy targowe, mimo że te z powodu pandemii nie doszły do skutku. Do tej samej kategorii PARP zaliczała również koszty udziału w odwołanych szkoleniach. Wydłużone zostały również terminy dostarczenia wyjaśnień oraz poprawy wniosków przez wnioskodawców, terminy ich oceny i rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu - podaje Agencja.