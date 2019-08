PARP ogłosiła wyniki konkursu "Go to Brand"

W tegorocznym konkursie "Go to Brand" zgłoszono 1394 wnioski

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała listę 770 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu "Go to Brand". Wartość dofinansowania wybranych wniosków wynosi 212,33 mln zł - poinformowała PARP.

W kwietniu 2019 zakończył się nabór wniosków do konkursu „Go to Brand”. Jego cel to wsparcie marek produktowych z szansami na stanie się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.





Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - bo do nich był adresowany konkurs - mogły starać się o sfinansowanie m.in. udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych, a także o zwrot kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.



Dofinansowanie mogły otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowych Programach Promocji.



Zobacz również:



- Poddziałanie 3.3.3 POIR cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym konkursie wzięło udział bardzo wielu beneficjentów poprzednich edycji konkursu, których projekty skończyły się lub kończą w 2019 roku. To oznacza, że widzą pozytywny wpływ działań podejmowanych na rynkach międzynarodowych na swoją firmę – podkreśla Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.



W poprzednich czterech naborach organizowanych w latach 2016-2018 do PARP wpłynęło 1999 wniosków o dofinansowanie. W tegorocznym konkursie zgłoszono 1394 wnioski na kwotę dofinasowania w wysokości 385,65 mln zł.



Analiza złożonych wniosków, podaje PARP, wskazuje, że z pośród 12 branż największa liczba złożonych wniosków dotyczyła programów z sektora IT/ICT oraz mody, a wiodącą grupę wnioskodawców stanowili miko i mali przedsiębiorcy.



Czytaj także: PARP: Nabór wniosków na produkty sieciowe do końca października Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - bo do nich był adresowany konkurs - mogły starać się o sfinansowanie m.in. udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych, a także o zwrot kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.Dofinansowanie mogły otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowych Programach Promocji.Zobacz również: Przedsiębiorcze Polki dostaną wsparcie. Fundusz grantów dla kobiet - Poddziałanie 3.3.3 POIR cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym konkursie wzięło udział bardzo wielu beneficjentów poprzednich edycji konkursu, których projekty skończyły się lub kończą w 2019 roku. To oznacza, że widzą pozytywny wpływ działań podejmowanych na rynkach międzynarodowych na swoją firmę – podkreśla Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.W poprzednich czterech naborach organizowanych w latach 2016-2018 do PARP wpłynęło 1999 wniosków o dofinansowanie. W tegorocznym konkursie zgłoszono 1394 wnioski na kwotę dofinasowania w wysokości 385,65 mln zł.Analiza złożonych wniosków, podaje PARP, wskazuje, że z pośród 12 branż największa liczba złożonych wniosków dotyczyła programów z sektora IT/ICT oraz mody, a wiodącą grupę wnioskodawców stanowili miko i mali przedsiębiorcy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.