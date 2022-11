Paryż powinien wspierać Kijów, by odzyskać pozycję w polityce zagranicznej

Francja powinna działać jak najlepszy sojusznik Ukrainy. Aby odzyskać przywództwo w Europie, Paryż musi militarnie wspierać Kijów - piszą w opublikowanym na stronach francuskiego dziennika liście otwartym francuscy akademicy i szefowie think tanków.

Tradycyjna Francji postawa zachowywania równowagi i dialogu z Moskwą jest zdyskredytowana w zjednoczonym NATO.

Dopiero od maja Paryż wysyła armatohaubice Caesar na Ukrainę.

W połowie października francuska pomoc wojskowa była niższa niż Estonii i siedemnastokrotnie niższa niż Wielkiej Brytanii.

Francja powinna dokonać radykalnego zwrotu w swojej polityce zagranicznej, w szczególności poprzez militarne wspieranie Kijowa. "Wynik wojny na Ukrainie pozostaje niepewny, ale kontury +Europy po+ już nabierają kształtu ze środkiem ciężkości, który przesunie się na wschód kontynentu, gdzie Francji grozi poważna utrata znaczenia" - piszą sygnatariusze listu otwartego.

"Nasza tradycyjna postawa zachowywania równowagi i dialogu z Moskwą jest zdyskredytowana w zjednoczonym NATO. Podobnie jak nasz projekt europejskiej +autonomii strategicznej+, istotny, ale o którym obecnie nie słychać, i który należy przemyśleć na nowo" - dodają politolodzy.

prymat Francji i Niemiec w UE jest kontestowany przez państwa, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie

"Państwa najbardziej aktywne we wspieraniu Ukrainy kontestują prymat Paryża i Berlina w Unii Europejskiej. Nie oszukujmy się: przez swoje błędy i niedoskonałości w obliczu rosyjskiej agresji Francja straciła historyczną okazję, by umocnić swoją pozycję" - wskazują szefowie think tanków.

"Za heroiczną walką Ukraińców kryje się również rywalizacja między sojusznikami wspierającymi Kijów, takimi jak odzyskująca pozycję w Europie Wielka Brytania czy zapewniająca sobie bezpieczeństwo Polska".

"W tej rywalizacji musimy zatem wygrać dwie kluczowe bitwy. Pierwszą z nich jest przywództwo europejskie. Francja pozostaje w tyle pod względem pomocy wojskowej; wysyłanie na Ukrainę armatohaubic Caesar rozpoczęto dopiero w maju, kiedy nasi sąsiedzi wysłali duże ilości artylerii i czołgów w pierwszych tygodniach konfliktu. W połowie października francuska pomoc wojskowa była niższa niż Estonii i siedemnastokrotnie niższa niż Wielkiej Brytanii. Francja jest też prawie nieobecna w szkoleniu Ukraińców" - wyliczają sygnatariusze listu.

Francja musi zadbać o lepszą komunikację z sojusznikami

"Francja jako wiodąca potęga militarna w Europie kontynentalnej musi działać jako najlepszy sojusznik Ukrainy. Na razie pozostawiła tę rolę Anglosasom, których tak często krytykuje, ale których poparcie Kijowa jest decydujące" - podkreślają analitycy.

"Druga bitwa do wygrania to narracja. Podwajając swoje niewystarczające wsparcie przy źle skalibrowanej komunikacji, Francja zaszkodziła swojemu wizerunkowi w większości krajów Europy (…) Musimy doprecyzować naszą komunikację zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej" - zalecają autorzy listu.