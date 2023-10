PE chce niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na szpital Al Ahli w Strefie Gazy

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji potępił ataki terrorystyczne Hamasu przeciwko Izraelowi. Wyraził jednocześnie zaniepokojenie sytuacją humanitarną w Strefie Gazy. Posłowie wzywają też do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na szpital Al Ahli w Strefie Gazy.

W rezolucji przyjętej w czwartek 500 głosami za, przy 21 przeciw i 24 wstrzymujących się, posłowie zdecydowanie potępiają brutalne ataki Hamasu, wyrażają poparcie dla Izraela i jego obywateli oraz podkreślają potrzebę "wyeliminowania organizacji terrorystycznej Hamas".

Wzywają również do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników porwanych przez Hamas i uznają prawo Izraela do samoobrony, "zapisane i ograniczone przez prawo międzynarodowe". W związku z tym wszelkie działania Izraela muszą być ściśle zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Parlament podkreśla, że zarówno ataki Hamasu, jak i reakcja Izraela mogą wzmocnić cykl przemocy w regionie. Posłowie wzywają zatem do "przerwy humanitarnej" oraz podkreślają, że atakowanie ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, w tym pracowników ONZ, pracowników medycznych i dziennikarzy, jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego.

Rezolucja wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie niedawnego wybuchu w szpitalu episkopalnym Al Ahli w Gazie zgodnie z prawem międzynarodowym w celu ustalenia, czy był to celowy atak i zbrodnia wojenna, a jeśli tak, wzywa do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.

Wyrażając poważne zaniepokojenie szybko pogarszającą się sytuacją w Strefie Gazy, Parlament podkreśla znaczenie rozróżnienia między narodem palestyńskim i jego uzasadnionymi aspiracjami z jednej strony, a grupą terrorystyczną Hamas z drugiej. Posłowie wzywają społeczność międzynarodową do kontynuowania i zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w tym regionie. Wzywają Egipt i Izrael do współpracy ze społecznością międzynarodową w celu ustanowienia korytarzy humanitarnych do Strefy Gazy.

Rezolucja zdecydowanie potępia wsparcie Iranu dla Hamasu i innych grup terrorystycznych w Strefie Gazy. Posłowie ponawiają wezwanie do umieszczenia całego irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i libańskiego Hezbollahu na unijnej liście grup terrorystycznych oraz domagają się przeprowadzenia dochodzeń w sprawie roli Iranu i krajów takich jak Katar i Rosja w finansowaniu i wspieraniu terroryzmu w regionie.

Potępiają również ataki rakietowe z Libanu i Syrii na Izrael i wzywają do deeskalacji napięć we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.

Wyrażając zdecydowane poparcie dla zwiększenia pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, posłowie wzywają również Komisję Europejską do dokładnego przeglądu całej pomocy finansowej UE dla Palestyny i regionu w celu zapewnienia, że żadne fundusze UE nie będą bezpośrednio lub pośrednio finansować terroryzmu. Jednocześnie podkreślają, że budżet UE musi nadal zapewniać wsparcie dla budowania pokoju i stabilności w tym regionie.

Podkreślając potrzebę natychmiastowego wznowienia procesu pokojowego, rezolucja potwierdza swoje niezachwiane poparcie dla wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny na podstawie granic z 1967 roku, z dwoma suwerennymi, demokratycznymi państwami, żyjącymi obok siebie w pokoju i gwarantowanym bezpieczeństwie, z Jerozolimą jako stolicą obu państw.

Parlament wyraża wreszcie zaniepokojenie wzrostem antysemickich wypowiedzi, wieców i ataków skierowanych przeciwko Żydom od początku ataków terrorystycznych Hamasu. Wzywa Komisję Europejską i wszystkie kraje UE do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obywatelom żydowskim.

Z Strasburga Łukasz Osiński