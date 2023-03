PE: Europosłowie PiS chcą zatrzymania prac w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem dot. metanu

Europosłowie PiS chcą zatrzymania prac w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem dotyczącym metanu z powodu przygotowania poprawek do tego aktu legislacyjnego przez amerykański think tank. „To wielki skandal (...) Domagamy się zmiany posła sprawozdawcy” – powiedział europoseł Zdzisław Krasnodębski w czwartek na konferencji w Brukseli.

Krasnodębski przypomniał, że w PE trwają prace nad rozporządzeniem dot. metanu. "To jest kluczowe dla przyszłości naszego górnictwa. (…) Tymczasem okazało się, że pani poseł sprawozdawca z komisji ITRE (Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) (…) opracowując kompromisowe poprawki w zasadzie opierała się na poprawkach wypracowanych przez think tank, co jest oczywiście wielki skandalem" - powiedział.

Dodał, że proces tworzenia poprawek kompromisowych w PE jest czysto politycznym etapem pracy. "Uważamy, ze powinniśmy zatrzymać cały proces legislacyjny" - zaznaczył dodając, że podobne zdanie mają grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Tożsamość i Demokracja, gdy Zieloni uważają, że nic się nie stało. "Domagamy się zmiany posła sprawozdawcy" - dodał Krasnodębski.

Europosłanka Izabela Kloc (PiS) powiedziała, że poprawki, które przygotowała organizacja ekologiczna, są bardzo niepokojące. "Należałoby się zapytać pod czyje dyktando ta organizacja pracuje. Wiele wyjaśnia się, gdy spojrzymy na donatorów tej fundacji. Znalazłam tam wiele osób z Niemiec" - zaznaczyła. Dodała, że poprawki były jej zdaniem pisane "na gospodarcze zamówienie". Powiedziała też, że w tej sprawie wysłała list do szefowej PE Roberty Metsoli, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Europosłanka Anna Zalewska (PiS) powiedziała, że europosłowie zażądali zatrzymania prac, a tak naprawdę rozpoczęcia ich od nowa. "Żądamy od komisji ITRE, (…) żeby wybrać inną osobę" - powiedziała. Dodała, że europosłowie zrobią wszystkie, aby ten dokument zatrzymać, a następnie opracować w zupełnie innym kształcie.

Sprawę jako pierwsze opisał portal Politico. Europosłanka Jutta Paulus (Zieloni) miała powierzyć opracowanie poprawek do unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (którego jest sprawozdawczynią z ramienia komisji ITRE) amerykańskiej organizacji pozarządowej Clean Air Task Force. Dowodem na to są maile z poprawkami, które innym europosłom przesyłała Paulus. Pierwotnym twórcą przesłanych dokumentów tekstowych napisanych w programie Microsoft Word była Alessia Virone, dyrektor w Clean Air Task Force.

Z Brukseli Łukasz Osiński