PE: ewentualna ingerencja Rosji na Białorusi będzie wymagała reakcji UE

Represje władz Białorusi wobec pokojowych demonstrantów muszą się skończyć, a zaangażowanie Rosji nie przybliża do rozwiązania kryzysu; wszelkie próby ingerowania przez Rosję w sytuację będą wymagały reakcji UE - przekonywali uczestnicy debaty w PE o kryzysie na Białorusi.

Szef delegacji Parlamentu Europejskiego ds. współpracy UE-Rosja, europoseł Ryszard Czarnecki (PiS), który był współorganizatorem debaty, ostrzegał, że kryzys białoruski może być czynnikiem destabilizacji w regionie, dlatego ważne jest, aby UE była zaangażowana w jego rozwiązanie.

"Niepodległość i suwerenność Białorusi muszą być respektowane" - powiedział dodając, że prawa Białorusinów do wolności wypowiedzi i pokojowego demonstrowania muszą być zagwarantowane, a represje władz wobec pokojowych demonstrantów muszą się zakończyć.

Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś przypomniał, że z inicjatywy Polski w sierpniu odbył się nadzwyczajny szczyt unijnych przywódców w sprawie sytuacji na Białorusi, a także poświęcona temu tematowi wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych.

"Stosunki między Unią Europejską a Białorusią mogą się w pełni rozwinąć tylko wtedy, gdy przestrzegane są prawa człowieka i zasady demokracji. Niestety, ponieważ władze Białorusi kontynuują represje wobec pokojowych demonstrantów, istnieje potrzeba wywierania międzynarodowego nacisku na natychmiastowe powstrzymanie się (władz białoruskich) od przemocy i uwolnienie wszystkich więźniów przetrzymywanych z powodów politycznych" - powiedział.

Przypomniał, że UE rozpoczęła prace nad sankcjami wobec osób odpowiedzialnych za fałszowanie wyników sierpniowych wyborów prezydenckich na Białorusi i za represje oraz zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla obywateli Białorusi.

Sadoś jednocześnie wskazał, że zaangażowanie Rosji nie przybliża Białorusi do pokojowego rozwiązania kryzysu. "Wręcz przeciwnie, Kreml wywiera presję polityczną na Mińsk i podejmuje działania hybrydowe w celu wzmocnienia swojej pozycji i osłabienia białoruskiej opozycji. (...) Ingerencja zewnętrzna, bez poszanowania demokratycznej woli narodu białoruskiego, będzie naruszeniem prawa międzynarodowego. Powinniśmy jasno powiedzieć, że jakiekolwiek próby ingerencji krajów trzecich w wewnętrzne sprawy Białorusi nie mogą zostać zaakceptowane i będą wymagały odpowiedniej reakcji" - podsumował.

Działacz rosyjskiej opozycji Władimir Kara-Murza, wiceprezes fundacji Wolna Rosja, wyraził wsparcie, solidarność i podziw dla Białorusinów, którzy protestują na ulicach od wielu tygodni i doświadczają brutalności reżimu. "Prezydent Rosji Władimir Putin i (prezydent Białorusi) Alaksandr Łukaszenka są ostatnimi dwoma dyktatorami w Europie. Pomimo personalnych animozji (...) są od siebie zależni, wspierają się w wielu ważnych kwestiach" - tłumaczył.

Jak wskazywał, zabity w Moskwie opozycjonista Boris Niemcow nazwał to, co robi Putin, "łukaszyzacją" Rosji, bo w swoich działaniach Putin wzoruje się, jego zdaniem, na polityce przywódcy Białorusi. "Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Łukaszenka, gdy doszedł do władzy, było przywrócenie symboli z czasów ery sowieckiej. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Putin, było przywrócenie hymnu narodowego z czasów Stalina jako hymnu Federacji Rosyjskiej" - powiedział.

Kara-Murza zauważył, że dla Putina upadek Łukaszenki oznaczałby nie tylko stratę sojusznika, ale również zagrożenie, że sam straci władzę. "W logice Putina jeśli upadnie Łukaszenka, on będzie następny" - wskazał dodając, że to tłumaczy determinację Kremla w sprawie utrzymania białoruskiego przywódcy przy władzy.

Szef delegacji ds. stosunków z Białorusią w PE Robert Biedroń (Lewica) również przekonywał, że klucz do rozwiązania wielu kwestii dotyczących współczesnej Białorusi stanowi Kreml.

"Rosja odgrywa istotną rolę w regionie. Wiemy, że więzy rosyjsko-białoruskie są bardzo bliskie" - powiedział. Jego zdaniem PE musi być zaangażowany w szukanie rozwiązania kryzysu na Białorusi. Zapowiedział, że delegacje PE ds. współpracy z Rosją i Białorusią wydadzą wkrótce wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji na Białorusi, w którym zaapelują do Rosji o obronę demokracji, praw człowieka i praworządności w tym kraju.

W debacie wziął też udział były premier Litwy Andrius Kubilius. Jak przekonywał, poparcie Putina dla Łukaszenki jest jednym z powodów, dla których białoruski polityk jest ciągle u władzy. "To stawia poważne pytanie na temat nie tyle polityki UE wobec Białorusi, co wobec Rosji. (...) Musimy znaleźć odwagę, żeby zainicjować przegląd unijnej polityki wobec Rosji" - wskazał.

