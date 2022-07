PE krytykuje kraje unijne "nadużywające weta w sprawach podatkowych"

Europosłowie w przyjętej w Strasburgu rezolucji skrytykowali kraje UE "nadużywające weta w sprawach podatkowych". Chcą też wznowienia dyskusji na temat stopniowego wprowadzenia głosowania większościowego.

Rezolucja przyjęta została w środę przez PE 450 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 55 wstrzymujących.

W dokumencie stwierdzono, że "zgłoszone żądania" Węgier dotyczące zaprzestania blokowania umowy międzynarodowej w sprawie minimalnej stawki podatku od osób prawnych dla przedsiębiorstw wielonarodowych "zostały już w znacznym stopniu uwzględnione w umowie międzynarodowej" i wezwano Węgry do "natychmiastowego zakończenia jej blokowania".

W rezolucji wezwano również Komisję Europejską i państwa członkowskie, by "nie angażowały się w polityczne negocjacje" oraz by "nie zatwierdzały węgierskiego krajowego planu odbudowy i wzmacniania odporności, jeśli wszystkie kryteria nie zostaną w pełni spełnione". Jeśli Węgry będą obstawać przy swoim wecie, to - zdaniem europosłów - należy zbadać alternatywne opcje, aby wypełnić zobowiązania UE, w tym ewentualne wykorzystanie "wzmocnionej współpracy".

W rezolucji stwierdzono również, że unijne i globalne przepisy podatkowe są przestarzałe, jeśli chodzi o radzenie sobie ze współczesną gospodarką, ponieważ umożliwiają uchylanie się od płacenia podatków i unikanie zobowiązań podatkowych, prowadzą do "niedopuszczalnej przewagi konkurencyjnej" przedsiębiorstw wielonarodowych nad MŚP oraz osłabiają jednolity rynek UE.

Europosłowie przypominają państwom członkowskim, że jednomyślne podejmowanie decyzji w UE wymaga "bardzo wysokiego poziomu odpowiedzialności, zgodnego z zasadą szczerej współpracy". W dłuższej perspektywie państwa członkowskie powinny rozważyć korzyści płynące z przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną, a Komisja powinna powrócić do pomysłu stopniowego wprowadzania głosowania większościowego w sprawach podatkowych - ocenili europosłowie.

Ze Strasburga Łukasz Osiński