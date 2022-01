PE poparł projekt przepisów, które mają zwalczać nielegalne treści w sieci

Parlament Europejski poparł projekt przepisów, które mają zwalczać nielegalne treści w sieci, zapewnić odpowiedzialność platform za ich algorytmy oraz poprawić moderację treści. Ostateczny kształt nowych regulacji zostanie ustanowiony w drodze negocjacji z reprezentującą Radę UE francuską prezydencją.

Tekst zatwierdzony w czwartek przez Parlament stosunkiem głosów 530 za, 78 przeciw, przy 80 wstrzymujących się, będzie służyć jako mandat do negocjacji z francuską prezydencją Rady, reprezentującą państwa członkowskie, nad ostatecznym kształtem przepisów.

"Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że posłowie do PE i obywatele UE chcą ambitnych, sięgających w przyszłość regulacji cyfrowych. W ciągu 20 lat od przyjęcia dyrektywy o handlu online wiele się zmieniło. Platformy internetowe zajęły ważniejsze miejsce w naszym codziennym życiu, przynosząc nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby to, co jest nielegalne offline, było nielegalne online. Musimy zapewnić wprowadzenie przepisów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i obywateli. Teraz możemy przystąpić do negocjacji z Radą i wierzę, że uda nam się zrealizować te zadania" - powiedziała po głosowaniu Christel Schaldemose (Socjaliści i Demokraci), która przewodzi parlamentarnemu zespołowi negocjacyjnemu.

Europosłowie poparli mechanizm powiadamiania i podejmowania działań w odniesieniu do nielegalnych produktów, usług lub treści online.

Przewidziano też odpowiednie zabezpieczenia. Dostawcy usług hostingowych po otrzymaniu takiego powiadomienia powinni działać "bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem rodzaju nielegalnych treści, które są zgłaszane, i pilności działań, które mają zostać podjęte". Posłowie wprowadzili również silniejsze zabezpieczenia. Dzięki nim powiadomienia będą przetwarzane w sposób niearbitralny i niedyskryminujący oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wolności słowa.

Posłowie uważają, że internetowe platformy handlowe muszą zapewnić konsumentom możliwość zakupu bezpiecznych produktów online. Służy temu obowiązek identyfikowania sprzedawców (zasada "znaj swojego klienta").

Bardzo duże platformy internetowe będą podlegać szczególnym obowiązkom. Stwarzają one bowiem szczególne zagrożenie, jeśli chodzi o upowszechnianie nielegalnych i szkodliwych treści. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwalczania szkodliwych treści, także tych, które mogą nie być nielegalne. Będzie też zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji. Służyć temu będą przepisy dotyczące obowiązkowej oceny ryzyka, środków ograniczających ryzyko, niezależnych audytów i przejrzystości systemów rekomendacji (algorytmów, które określają, co widzą użytkownicy).

Parlament wprowadził zmiany do wniosku Komisji. Dotyczą one między innymi: zwolnienia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia; odszkodowań (odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje muszą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie należytej staranności); nałożenia na platformy internetowe zakazu wprowadzania w błąd lub nakłaniania usługobiorców do określonego działania za pomocą zwodniczych interfejsów.

Parlament zaproponował też zmiany dotyczące tzw. reklamy ukierunkowanej. Przewidziano możliwość podejmowania przez wszystkich usługobiorców bardziej przejrzystych i świadomych wyborów. Będą mogli zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób czerpane są korzyści finansowe z danych. Zapewniono lepszą ochronę małoletnich przed marketingiem bezpośrednim, profilowaniem i reklamą ukierunkowaną behawioralnie do celów komercyjnych.

W kolejnym kroku PE rozpocznie negocjacje z Radą UE nad ostatecznym kształtem przepisów.

Z Brukseli Łukasz Osiński