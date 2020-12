PE przeciw polskiej kandydaturze do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Parlament Europejski we wtorkowym głosowaniu opowiedział się przeciwko wysuniętej przez rząd Polski kandydaturze Marka Opioły na stanowisko w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO).

W głosowaniu tajnym europarlament 536 głosami przeciw, przy 156 głosach za i trzech wstrzymujących się, wydał negatywną opinię w sprawie Opioły, który został nominowany przez Polskę na członka ETO.

Kandydaci do Trybunału Obrachunkowego, w którym każde państwo członkowskie ma swojego przedstawiciela, zaproponowani przez państwa członkowskie, są zatwierdzani przez Radę, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, który może albo poprzeć kandydata albo zwrócić się o wycofanie nominacji.

Rada nie jest zobowiązana do zastosowania się do zalecenia Parlamentu. W 2016 roku europosłowie wydali negatywną opinię na temat poprzedniego polskiego kandydata na członka ETO, Janusza Wojciechowskiego, który ostatecznie został jednak powołany na to stanowisko.

Opioła jest obecnie wiceprezesem polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Jak podał Parlament w komunikacie, po wysłuchaniu Opioły 7 grudnia, Komisja Kontroli Budżetowej PE zarekomendowała odrzucenie jego kandydatury.

Od ponad roku, tj. od 1 grudnia 2019, kiedy to poprzedni polski członek ETO Janusz Wojciechowski został komisarzem UE ds. rolnictwa, stanowisko w Trybunale Obrachunkowym pozostaje nieobsadzone.

Z Brukseli Łukasz Osiński