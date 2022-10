PE: Romowie borykają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kilku państwach członkowskich

W środę Parlament Europejski przyjął zestaw zaleceń mających na celu poprawę "niepewnej sytuacji osiedli romskich w Unii Europejskiej". Europosłowie zaznaczyli, że Romowie - w całej różnorodności, którą obejmuje ten termin - są największą mniejszością etniczną w Europie i borykają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kilku państwach członkowskich.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Rezolucja została przyjęta 486 głosami za, przy 109 przeciw i 38 wstrzymujących się.

Główne problemy społeczności romskich, którymi należy się pilnie zająć, to brak przyzwoitych mieszkań, w tym czystej wody pitnej, elektryczności, urządzeń sanitarnych, oczyszczania ścieków i odpadów, a także utrzymująca się dyskryminacja i segregacja dzieci romskich w szkołach - wynika z rezolucji. Zwrócono również uwagę na brak opieki zdrowotnej, długotrwałe bezrobocie, nadużycia policji i niewystarczający dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Aby zaradzić tej sytuacji, PE apeluje o krótko- i długoterminowe strategie wspierane wystarczającymi środkami unijnymi i krajowymi, w szczególności Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+), Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz krajowymi planami naprawy i odporności.

Państwa członkowskie powinny rozdzielać fundusze regionalnie i lokalnie, aby lepiej odpowiadać na najpilniejsze potrzeby Romów mieszkających w osiedlach w UE. Należy rozwiązywać wszelkie przeszkody, w tym bezpośrednie i pośrednie formy dyskryminacji, które utrudniają skuteczne wykorzystanie środków finansowych - informuje PE.

Posłowie twierdzą, że Komisja Europejska powinna ustanowić mechanizm wczesnego ostrzegania w celu wykrywania nadużyć lub niewłaściwego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) oraz innych funduszy UE przeznaczonych na rozwiązanie sytuacji Romów.

Wzywają również Komisję do stopniowej likwidacji zmarginalizowanych osiedli romskich w całej UE do 2030 r. Zaangażowanie członków społeczności romskiej, którzy wykonują na tych osiedlach wysokiej jakości pracę społeczną, byłoby sposobem na przekonanie Romów do ich opuszczenia - zaznaczają.

Według badania dotyczącego mniejszości i dyskryminacji w Unii Europejskiej 63 proc. Romów nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 12 proc. 80 proc. Romów żyje poniżej progu zagrożenia ubóstwem w swoim kraju. 41 proc. Romów w dziewięciu państwach członkowskich UE ankietowanych w ramach EU-MIDIS II czuło się dyskryminowanych ze względu na romskie pochodzenie w co najmniej jednej dziedzinie życia codziennego, takiej jak poszukiwanie pracy, praca, mieszkalnictwo, zdrowie i edukacja.

Z Strasburga Łukasz Osiński

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.