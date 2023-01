PE: Waszczykowski: Rosja chce eskalować wojnę; Rasmussen: trzeba wyrzucić rosyjskie wojska z Ukrainy

Sytuacja Ukrainy jest dziś bardzo trudna. Rosja jest zdecydowana prowadzić i eskalować wojnę - mówił europoseł Witold Waszczykowski (PiS) podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) w PE. "Tak długo, jak rosyjskie wojska będą na Ukrainie, będzie trwał konflikt" - wskazywał b. szef NATO Anders Fogh Rasmussen .

Podczas wspólnego posiedzenia miała miejsce wymiana poglądów z szefem gabinetu prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem i byłym sekretarzem generalnym NATO Andersem Foghiem Rasmussenem na temat zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.

W dyskusji udział wziął przewodniczący współorganizującej spotkanie Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, eurodeputowany PiS Witold Waszczykowski.

Eurodeputowany stwierdził, że sytuacja Ukrainy jest dziś bardzo trudna, Rosja jest zdecydowana prowadzić i eskalować wojnę.

"Rozumiem, że kijowski pakt bezpieczeństwa ma doprowadzić do pełnoprawnego członkostwa Ukrainy w NATO, a nie do tymczasowego rozwiązania zastępczego" - powiedział.

Były szef MSZ stwierdził, że istnieją dwie definicje zwycięstwa, z których jedna to przerwanie wojny i zamrożenie konfliktu, jak w 2015 roku, a druga to wygranie wojny i pokonanie Rosji. "Te dwie definicje prowadzą do dwóch różnych rozwiązań. Bo jak dostarczyć broń i pomoc Ukrainie? Dostarczyć broń defensywną czy ofensywną?" - pytał eurodeputowany.

Waszczykowski chciał też wiedzieć, jak różne opinie w tej sprawie wpływają na prace nad kijowskim paktem bezpieczeństwa, jakie są reakcje poszczególnych krajów i jakie są szanse na jak najszybszą realizację chociaż części celów.

W odpowiedzi Anders Fogh Rasmussen stwierdził, że definicja zwycięstwa jest bardzo łatwa i polega na wyrzuceniu wszystkich wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy.

"Mogę zapewnić, że tak długo, jak rosyjskie wojska będą na Ukrainie, będzie trwał konflikt. Potrzebujemy pokoju, aby odbudować Ukrainę. Musimy dostarczyć Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć ten cel" - powiedział.

W kwestii reakcji na kijowskie porozumienie bezpieczeństwa były sekretarz generalny NATO przekazał, że po rozmowach z przedstawicielami administracji i członkami obu partii USA ma optymistyczne podejście.

"Administracja USA zasadniczo opowiada się za tym, co jest zawarte w pakcie bezpieczeństwa z Kijowa, a obie strony popierają go poza niewielką mniejszością na demokratycznej lewicy i republikańskiej prawicy. Istnieje więc silne poparcie kijowskiego porozumienia bezpieczeństwa" - mówił Rasmussen. Dodał, że brzmi to bardzo dobrze, jednak nadal nie widać praktycznego postępu, dlatego Parlament Europejski musi wydać nową, mocną deklarację poparcia dla porozumienia.

Z Brukseli Łukasz Osiński