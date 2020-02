PE wzywa do przyjęcia standardów, by chronić konsumentów w zetknięciu ze sztuczną inteligencją

Parlament Europejski wezwał w środę do przyjęcia zbioru praw, by chronić konsumentów w zetknięciu ze sztuczną inteligencją (AI) i zautomatyzowanymi procesami decyzyjnymi.

"Choć zautomatyzowane procesy decyzyjne mogą poprawić skuteczność i dokładność usług, to jednak człowiek zawsze musi ponosić ostateczną odpowiedzialność za decyzje podejmowane w kontekście usług świadczonych w ramach zawodów regulowanych, takich jak zawody medyczne, prawnicze i rachunkowe oraz sektor bankowy" - zaznaczono w przyjętej rezolucji.

Eurodeputowani podkreślili, że w interakcji z systemem, który automatyzuje podejmowanie decyzji, należy "odpowiednio informować o jego funkcjonowaniu, o tym, jak dotrzeć do człowieka mającego uprawnienia decyzyjne oraz o tym, jak można sprawdzić i skorygować decyzje podejmowane przez system".

"Cały świat dyskutuje o sztucznej inteligencji, bo prace nad nią trwają. Dlatego trudno się dziwić, że PE, KE próbują znaleźć sposoby, by ją opisać, by znaleźć pieniądze na jej rozwój i jednocześnie ustalić dla niej ramy etyczne. Oprócz wizji przyszłości, w której sztuczna inteligencja może znakomicie sprawdzić się w gospodarce, istnieje ryzyko i obawa, czy aby nie wymknie się ona spod kontroli i nie będzie wykorzystywana tam gdzie nie powinna" - powiedziała w środę w Strasburgu PAP była minister edukacji, europosłanka PiS Anna Zalewska.

Dyskusje w tym kontekście dotyczą m.in. technologii rozpoznawania twarzy. Niedawno szef Alphabetu, spółki matki Google'a Sundar Pichai opowiedział się za czasowym zakazem stosowania tej technologii w UE. Aktywiści wyrażają obawy dotyczące poszanowania prywatności i wykorzystania tej technologii przez rządy i organy ścigania.

Parlament Europejski nie wypowiedział się w tej dokładnie kwestii, ale zaznaczył, że systemy automatycznego podejmowania decyzji powinny używać tylko wysokiej jakości i bezstronnych zbiorów danych oraz "wyjaśnialnych i bezstronnych algorytmów".

Europosłowie zwrócili uwagę na znaczenie takich właśnie zbiorów danych, by poprawiać wyniki systemów algorytmicznych i zwiększać tym samym zaufanie i akceptację konsumentów do tej technologii. Opowiedzieli się też za stworzeniem struktur przeglądowych, by naprawiać ewentualne błędy w zautomatyzowanych decyzjach. Konsumenci - wskazali deputowani - powinni mieć również możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku ostatecznych i trwałych zautomatyzowanych decyzji.

W ubiegłym roku Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla krajów unijnych w sprawie prac nad sztuczną inteligencją, w których wskazała, że podmioty prowadzące nad nią prace powinny to robić w transparentny i bezpieczny sposób. KE ogłosiła, że 19 lutego przedstawi swoje plany dotyczące europejskiego podejścia do AI.

Ze Strasburga Krzysztof Strzępka