PE za przeznaczeniem 3,4 mld euro z REACT-EU na potrzeby uchodźców z Ukrainy

Kraje UE, do których trafiło najwięcej uchodźców wojennych z Ukrainy, będą mogły skorzystać z 45 proc. środków z funduszu naprawczego REACT-EU; to 3,4 mld euro - zdecydowali w czwartek deputowani do Parlamentu Europejskiego.

PE 549 głosami "za", przy jednym "przeciw" i ośmiu głosach wstrzymujących się, wyraził zgodę na natychmiastowe uwolnienie około 3,4 mld euro (z dostępnych 10 mld euro) z funduszy REACT-EU i przyspieszenie dostępu rządów UE do środków na opłacenie infrastruktury, mieszkań, sprzętu, zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi dla uchodźców.

Dzięki nowym zasadom zwiększy się wstępne prefinansowanie ze środków REACT-EU z 11 proc. do 15 proc. dla wszystkich krajów UE. Kraje UE graniczące z Ukrainą (Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) oraz te, które przyjęły liczbę uchodźców z Ukrainy odpowiadającą ponad 1 proc. ich populacji (Austria, Bułgaria, Czechy i Estonia), mogą od razu otrzymać 45 proc. środków, bez konieczności przedstawiania faktur.

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNCHR) poinformowała, że ponad 4 mln osób opuściło kraj od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, a większość z nich udała się do krajów sąsiednich.

REACT-EU to pakiet o wartości 50 mld euro, utworzony w 2020 roku, w celu w łagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu Covid-19 w całej UE.

Teraz projekt przepisów będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Radę. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Z Strasburga Łukasz Osiński