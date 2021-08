Pekin daje swoim prowincjom czerwone kartki za klimat

Jak w praktyce wygląda polityka energetyczno-klimatyczna w Chinach? 17 sierpnia Krajowa Komisja Rozwoju i Reform, najwyższy organ planowania gospodarczego ChRL, wydała nowe ostrzeżenia dla prowincji. Nie osiągnęły one bowiem ponownie celów dotyczących obniżenia konsumpcji energii. Rozdźwięk pomiędzy planami rządu centralnego a interesami i możliwościami regionów może zagrozić chińskim ambicjom osiągnięcia neutralności węglowej w 2060 r.

Skąd te różnice?

Skala braku zgodności polityki energetycznej rządów prowincjonalnych z klimatycznymi ambicjami centrum nie jest zaskoczeniem. Według agencji informacyjnej Reuters, już w czerwcu 2021 r. wspomniany urząd planistyczny ogłosił, że dwie na trzy z nich nie osiągnęło przynajmniej części narzuconych celów w pierwszym kwartale br.Pomimo nagan i gróźb ze strony Pekinu, w najnowszym zestawieniu liczba prowincji, które otrzymały ostrzeżenia oznaczone kodem czerwonym, wzrosła z siedmiu do dziewięciu. Jeśli owa sytuacja powtórzy się w drugiej połowie roku, Chinom nie uda się osiągnąć rocznego zakładanego celu zmniejszenia zużycia energii na jednostkę PKB o 3 proc.Rozdźwięk pomiędzy planami rządu centralnego a prowincjami ma szereg przyczyn natury gospodarczej. Pierwszą jest relatywnie niski poziom zużycia i energochłonności w 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa, skutkującej spowolnieniem gospodarczym. Stawia to poprzeczkę cięć dla prowincji dość wysoko ze względu na efekt bazy. Zużycie energii w czterech najgorzej radzących sobie regionach wzrosło w pierwszym półroczu 2021 r. właśnie w następstwie działalności przemysłowej, w miarę jak Chiny stawały gospodarczo na nogi.Kolejnym powodem jest zbyt szybkie zatwierdzanie projektów wymagających dużych nakładów energii, zwłaszcza w przypadku Mongolii Wewnętrznej i Shaanxi. Prowincje te mają łatwy dostęp do taniego węgla, co zniechęca lokalne administracje do zwiększania efektywności energetycznej. Dodatkowo te stosunkowo słabo rozwinięte regiony aktywnie starają się przyciągnąć energochłonne gałęzie przemysłu, które nie są mile widziane w bogatszych wschodnich prowincjach Chin.Cześć lokalnych administracji obarcza odpowiedzialnością Pekin za swoje kiepskie wyniki. Wskazują szereg energochłonnych projektów, które rząd centralny zatwierdza w ich prowincjach na potrzeby „interesu narodowego”.Połączenie przez rząd centralny ewaluacji postępu poszczególnych administracji prowincjonalnych z publicznymi naganami pokazuje, że Pekin jest zdeterminowany do wprowadzenia zmian strukturalnych w gospodarce. Stara się wymusić osiąganie wzrostu PKB bez postępującego zużycia energii. Pierwsze oceny okresowe wskazują, że przynajmniej na razie jest to poza zasięgiem wielu władz regionalnych.