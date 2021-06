Pekin kontratakuje. Nowe narzędzie nacisku odpowiedzią na sankcje Zachodu

Pekin nie pozostaje obojętny wobec działań Zachodu. Chińska Ustawa o Przeciwdziałaniu Zagranicznym Sankcjom, która weszła w życie 10 czerwca, postrzegana jest jako odpowiedź na sankcje nałożone przez Waszyngton i Brukselę w związku z prześladowaniami Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości w Sinciangu oraz z sytuacją w Hongkongu. Zaostrzający się konflikt z Państwem Środka w coraz większym stopniu dotyczy także europejskich, w tym polskich, firm.

Kto kogo bardziej potrzebuje

Joerg Wuttke, przewodniczący Europejskiej Izby Handlowej w Chinach stwierdził, że biznes znalazł się między Scyllą i Charybdą. Ostrzegł również chińskie władze, że takie działania nie sprzyjają przyciąganiu inwestycji, ani uspokajaniu firm, które już obecnie czują się pionkami na geopolitycznej szachownicy.Podobnego zdania co Wuttke jest Greg Gilligan, przewodniczący Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach. W rozmowie z agencją AFP ostrzegł, że nowa ustawa "przedstawia potencjalnie niemożliwe do pogodzenia problemy z przestrzeganiem przepisów dla firm zagranicznych". Może w szczególności prowadzić do konieczności wyboru, których przepisów, należy przestrzegać: amerykańskich i europejskich bądź chińskich. Dodał również, że tempo i charakter prac nad nią poważnie zagraża zaufaniu zagranicznych inwestorów do chińskiego systemu prawnego.Według sondażu przeprowadzonego przez Europejską Izbę Handlową wśród swoich członków, aż 41 proc. respondentów uznało, że w środowisko biznesowe w Chinach stało się w ciągu ostatniego roku bardziej upolitycznione. Większość ankietowanych jest zdania, że w najbliższych latach taki stan utrzyma się lub nawet się pogorszy. Jednocześnie jednak wielu inwestorów europejskich akceptuje te ryzyka i nie zamierza wycofać się z Chin.Osobną kwestia pozostaje skuteczność ewentualnych sankcji nakładanych przez ChRL. Hongkoński dziennik “South China Morning Post” zwraca uwagę, że Chiny cały czas potrzebują zachodnich technologii i inwestycji, a chińskie firmy bardziej potrzebują dolarów niż amerykańskie i europejskie juanów.Gazeta podkreśla, że nawet państwowe przedsiębiorstwa z Chin nie mogą sobie pozwolić na stanie się celem zagranicznych sankcji i przytacza przykład Zhuhai Zhenrong. Swego czasu liczący się państwowy podmiot zajmujący się handlem ropą poważnie stracił na znaczeniu, gdy stał się celem amerykańskich sankcji spowodowanych zawieraniem transakcji z Iranem.Pełen tekst ustawy w tłumaczeniu na język angielski można znaleźć tutaj.