Pekin na wojnie z Waszyngtonem, a biznes i tak robi swoje

Stosunki chińsko-amerykańskie pozostają napięte. Jednak liczne wizyty szefów amerykańskich firm w Pekinie wskazują na istotne rozbieżności między polityką i gospodarką.

Na poziomie politycznym mamy do czynienia z dość rzadkim we współczesnej polityce amerykańskiej konsensusem, zgodnie z którym demokraci i republikanie różnią się między sobą nie tyle tym “czy”, ale “jak” należy powstrzymywać rosnące ambicje Pekinu.

Wall Street i Dolina Krzemowa mają inne zdanie niż polityczny Waszyngton. Część biznesmenów z USA nie chce zrywać stworzonych przez lata powiązań z Państwem Środka.

Fakt ten chętnie wykorzystuje chińska propaganda, dla której to dowód na to, że ostry kurs Waszyngtonu jest tylko kaprysem polityków.

16 czerwca założyciel firmy Microsoft, miliarder i filantrop Bill Gates spotkał się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Był to jeden z punktów pierwszej od czterech lat wizyty Gatesa w Chinach. Miała ona miejsce tuż przed przybyciem do Państwa Środka Antony’ego Blinkena, amerykańskiego sekretarza stanu.

W trakcie spotkania Billa Gatesa z przewodniczącym Xi padło z obu stron wiele miłych słów. Xi nazwał Gatesa „pierwszym amerykańskim przyjacielem, z którym się spotyka w tym roku”. Gates odwdzięczył się wzmianką o „rozczarowaniu związanym z brakiem możliwości odwiedzenia Chin”. Dodatkowo przewodniczący ChRL przyznał, że chciałby „zintensyfikować współpracę” z fundacją Billa i Melindy Gatesów w celu pomocy krajom rozwijającym się.

Choć sama fundacja w żaden sposób nie odpowiedziała na ten apel, to dzień przed tym spotkaniem podpisała umowę z władzami miejskimi Pekinu i Uniwersytetem Tsinghua, zobowiązując się do przekazania 50 mln dolarów. Celem takiej dotacji jest współpraca w dziedzinie innowacyjnego leczenia chorób zakaźnych występujących w państwach nisko rozwiniętych.

Sezon pielgrzymek do Pekinu trwa. Chiny otwarte na biznes, biznes potrzebuje Chin

Okres „pielgrzymek” amerykańskich biznesmenów po okresie pandemii zapoczątkował szef firmy Apple Tim Cook w marcu 2023 r. Uczestniczył on w China Development Forum, imprezie organizowanej przez rząd ChRL, nazywanej czasem „chińskim Davos”.

W jej trakcie prezes największego sprzedawcy smartfonów na świecie spotkał się z ministrem handlu Wang Wentao oraz premierem tego kraju Li Qiangiem. Wiodącym tematem rozmów była kwestia stabilności łańcuchów dostaw, ale także przyszłość działalności Apple w Chinach i zapewnienie „przyjaznego środowiska” dla zagranicznych firm w Państwie Środka. Premier Li miał oświadczyć również, że Chiny będą wciąż otwierać się na zagraniczny kapitał, pomimo „zmian geopolitycznych”.

Ta deklaracja jest ważna ze względu na problemy, które dotknęły Apple w związku z chińską polityką „zero COVID” w zeszłym roku. Od tego czasu firma coraz intensywniej szuka lokalizacji produkcyjnych poza Chinami, które uniezależniłyby ją choć częściowo od wytwarzania w Państwie Środka.

Pod koniec maja ChRL odwiedzili właściciel Tesli Elon Musk i prezes banku JP Morgan Jamie Dimon. Pierwszy z nich spotkał się ministrem spraw zagranicznych ChRL Qin Gangiem i wicepremierem Ding Xuexiangiem. Z oświadczeń prasowych wynika, że Musk wyraził sprzeciw wobec tzw. decouplingu, czyli rozłączenia gospodarek Chin i USA, ale przekonywał jednocześnie chińskie firmy współpracujące z Teslą do rozwoju działalności w Meksyku, gdzie powstaje nowa fabryka tej marki.

"W atmosferze wzajemnego zrozumienia". Wizyty amerykańskiego biznesu paliwem dla chińskiej propagandy

Jednak oprócz faktu samych wizyt ważne jest to, że stanowią one paliwo dla chińskiej propagandy. Ciepłe słowa, które wypowiadali przedstawiciele amerykańskiego biznesu na temat Chin, stały się przeciwwagą dla szorstkich oświadczeń administracji prezydenta Bidena.

Tim Cook w trakcie swojego przemówienia na wspomnianym wyżej forum chwalił szybkie tempo rozwoju technologicznego Chin. Przyznał również, że relacje z Chinami miały charakter symbiotyczny: wraz z rozwojem Apple rozwijało się Państwo Środka. Do szybkiego wzrostu gospodarczego nawiązywał również Bill Gates, który na jednym ze spotkań chwalił chińskie wysiłki na rzecz redukcji ubóstwa i poprawy zdrowia obywateli w kraju oraz ludzi mieszkających w państwach rozwijających się.

W chińskich mediach państwowych zaczęto wykorzystywać tę dychotomię. Relacje między rządami nie odzwierciedlają przyjaznych relacji między obywatelami obu państw - taki ton dominował w komentarzach anglojęzycznego dziennika Global Times. Spory polityczne między stolicami wynikają zaś wyłącznie ze złej woli Waszyngtonu. Xi Jinping w trakcie spotkania z Gatesem stwierdzić miał, że podstawy relacji chińsko-amerykańskich znajdują się w relacjach między ludźmi.

Patricia Kim z amerykańskiego think tanku Brookings Institution uważa, że chińskie media starały się przedstawiać Xi Jinpinga podczas spotkania z Blinkenem jako nauczyciela tłumaczącego, że rywalizacja nie jest adekwatna do współczesnych trendów, nie pomoże ona Stanom Zjednoczonym w rozwiązaniu ich problemów wewnętrznych czy w zmierzeniu się z globalnymi wyzwaniami. Chiny natomiast nie zamierzają zastępować USA w globalnej roli, a oczekują tylko poszanowania swoich praw. W ten sposób sprawa poprawy relacji dwustronnych zależy tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskiemu biznesowi o wiele trudniej przeciąć więzi z Chinami niż politykom

Podobną do władzy argumentację przedstawiają też chińscy komentatorzy. He Weiwen z Center for China and Globalization w jednym z wywiadów stwierdził, że Amerykanie jako naród - w odróżnieniu od elit z Waszyngtonu - nie mają potrzeby bronienia globalnej hegemonii. Ponieważ zaś Stany Zjednoczone nie składają się tylko z polityków, daje to szansę na współpracę między obywatelami obu mocarstw. Jednocześnie współpraca gospodarcza i wymiana kulturalna powinny się przyczynić do obniżenia napięć między rządami obu państw.

Z kolei Cong Yi ze Szkoły Marksizmu z Uniwersytetu w Tianjinie dodaje, że prezydent Xi wysyła jasny sygnał do amerykańskiego biznesu, że jest mile widziany w ChRL. Co więcej, jego zdaniem prezesi tychże firm są chętni do inwestowania w Państwie Środka ze względu na wielki rynek i bazę przemysłową, które nie mogą być zastąpione przez żadne inne państwo.

Wizyty amerykańskich gigantów biznesu wydają się umacniać chińskie elity w przekonaniu, że amerykańscy przedsiębiorcy tak szybko nie zrezygnują z benefitów związanych z działalnością w Chinach i będą w stanie skutecznie wymuszać na administracji prezydenta Bidena złagodzenie kursu na konfrontację z ChRL.

Obecnie nic na takie zmiany nie wskazuje, ale rozdźwięk między amerykańskim biznesem a polityką będzie jeszcze przez długi czas stanowił dobre narzędzie propagandowe ChRL, pomagając ukryć rzeczywiste przyczyny rywalizacji obu mocarstw, tkwiące w strukturalnej różnicy interesów w Azji Wschodniej oraz w różnicach w wizji ładu światowego.

