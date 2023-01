Pekin nie toleruje niepokornych. Chiny czeka exodus miliarderów?

Zapadła symboliczna kropka nad “i”, kończąc historię upadku najsłynniejszego z chińskich miliarderów. Chiński fintech Ant Group, potentat na tamtejszym rynku płatności elektronicznych, ogłosił 7 stycznia, że jego twórca Jack Ma zrzekł się kontroli nad firmą.

Można powiedzieć, że Ma sam prosił się o kłopoty, a przynajmniej dostarczył władzom pretekstu, którego szukały już od jakiegoś czasu.

Zacieśnianie kontroli przez Komunistycznej Partii Chin nad gospodarką sprawiło, że chińscy milionerzy i miliarderzy coraz chętniej po cichu przenoszą kapitał za granicę.

Może zatem Jack Ma przeciera szlaki i już wkrótce eksodus obejmie nie tylko pieniądze, ale samych chińskich bogaczy?

Ant Group powstała jako spółka zależna Alibaby, chińskiego giganta e-commerce i najbardziej znanego dziecka Jacka Ma. Jej aplikacja Alipay wraz z WeChat Pay Tencentu odpowiadały za przeszło 90 proc. płatności elektronicznych w Chinach. Ma posiadał oficjalnie tylko 10 proc. udziałów Ant Group, jednak dzięki powiązanym spółkom kontrolował 50,5 proc udziałów w grupie. Nikt zresztą się z tym nie krył.

Według oficjalnego komunikatu Ant Group Ma i dziewięciu innych głównych akcjonariuszy zgodziło się nie działać w porozumieniu przy korzystaniu ze swoich praw głosu. Będą głosować wyłącznie niezależnie. Według wyliczeń Reutersa tym sposobem Ma kontroluje tylko 6,2 proc udziałów w spółce.

To nie koniec zmian w zarządzie Ant. Grupa zmieniła skład liczącej osiem osób rady dyrektorów. Do tej pory połowa z nich była niezależna, zaś druga połowa reprezentowała głównych udziałowców. Od teraz liczba niezależnych dyrektorów wzrosła do pięciu, zapewniając im tym samym większość. Ant informuje, że zmiany nie wpłyną w żaden sposób na interesy ekonomiczne akcjonariuszy.

Na początku grudnia doszło do innego symbolicznego wydarzenia. Ma zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Związku Przedsiębiorców Zhejiang, zrzeszającego firmy z jego rodzinnej prowincji. Funkcję pełnił od 2015 r., a do końca drugiej kadencji zostały mu jeszcze blisko trzy lata.

Niepokorny miliarder sam napytał sobie biedy. W Chinach nie zadziera się z partią

Można powiedzieć, że Ma sam prosił się o kłopoty, a przynajmniej dostarczył władzom pretekstu, którego szukały już od jakiegoś czasu. W październiku 2020 r. miliarder, a zarazem członek Komunistycznej Partii Chin, pośrednio skrytykował politykę gospodarczą ekipy Xi Jinpinga i stan sektora bankowego. Już w następnym miesiącu Pekin wstrzymał niecierpliwie wyczekiwane przez inwestorów wejście Ant Group na giełdę. Planowane IPO miało być największe w historii, jego wartość wyceniano na 37 mld dolarów. We wrześniu 2021 r. władze nakazały podział Alipay.

Wstrzymanie wejścia Ant na giełdę było pierwszą salwą w rozpoczętej przez KPCh pacyfikacji Big Techów. Można powiedzieć, że obie strony po części miały rację. Chiński system gospodarczy i finansowy wymagają gruntownych reform, o czym świadczą kolejne problemy skupione wokół rynku nieruchomości. Z drugiej strony firmy technologiczne zaczęły wymykać się jakiejkolwiek kontroli. Problem w tym, że Xi Jinping postawił nie tyle na regulację rynku, co na umocnienie kontroli KPCh nad gospodarką i społeczeństwem.

Niepokorny miliarder opuszcza Chiny. To początek exodusu najbogatszych?

Po zablokowaniu debiutu giełdowego Ant Group Jack Ma zniknął z przestrzeni publicznej. Pojawiały się spekulacje, że jest w areszcie domowym, później widywano go w Hiszpanii i Holandii. Według ostatnich doniesień od ok. połowy 2022 r. wraz z rodziną mieszka w Tokio, skąd regularnie ma podróżować do Izraela i Stanów Zjednoczonych. Zważywszy na znaczenie obu tych krajów w branży technologicznych startupów, nie jest to dziwne.

Kuszące jest postawienie hipotezy, że Ma mógł zawrzeć jakiś układ z Pekinem. W zamian za praktycznie całkowite wyjście z Chin mógł dostać np. zgodę na rozwijanie nowych biznesów za granicą. Nie ma jednak potwierdzenia tych informacji.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze dwa trendy. Zacieśnianie kontroli przez KPCh sprawiło, że chińscy milionerzy i miliarderzy coraz chętniej po cichu przenoszą kapitał za granicę. Może zatem Jack Ma przeciera szlaki i już wkrótce exodus obejmie nie tylko pieniądze, ale samych chińskich bogaczy?

